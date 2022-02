Az amerikai védelmi szektor részvényei szembemennek a tőzsdei pánikkal

A világ tőzsdéin eluralkodott a pánik. Megnéztük, hogyan állják a sarat az amerikai védelmi ipar részvényei. Nem elég, hogy a legtöbb részvénnyel ellentétben már három hónapja emelkedik az árfolyamuk, a háború hírére is inkább a vevők jelentek meg, miközben az egész részvénypiacot elsöprő mértékben az eladók dominálják.

Lockheed Martin

A főleg az F–16-os, az F–22-es és az F–35-ös repülőgépeiről híres Lockheed Martin vállalat részvényárfolyama tavaly november óta emelkedik, és az orosz–ukrán háborús várakozások csak ráerősítettek erre a trendre. Sokan ismerik a tőzsdei szabályt, hogy pletykára venni kell, a hír megjelenésére pedig eladni. Nos, az első megállapítás most is igaznak bizonyult, azonban ebben a helyzetben a csütörtök hajnali orosz invázió után is folytatódott a Lockheed Martin árfolyamának emelkedése. A szerdai záróárfolyam – ahogy az alábbi grafikonról is leolvasható – 388,9 dollár, a csütörtöki premarket-kereskedésben pedig 12.00-kor 3,75 százalék emelkedés után 403,5 dollár volt. Tehát a 2021 végén tapasztalt 325–329 dolláros lokális mélypontokhoz képest mindössze három hónap alatt 24 százalékot menetelt az árfolyam a vérzivataros tőzsdei hangulat ellenére.

Northrop Grumman

Egy másik nagy amerikai fegyvergyártó, a B–2-es lopakodó nehézbombázó repülőgépéről is ismert Northrop Grumman árfolyama is hasonló utat járt be. A 2021 végén tapasztalt, 347 dollár körüli lokális mélyponthoz képest szintén nagy emelkedésen van túl, hiszen a szerdai záróárfolyam 386,08 dollár volt, a csütörtöki premarketárfolyam pedig 12.07-kor 420 dolláron állt, 8,79 százalékkal a tegnapi záróárfolyam felett. Ezzel a részvénnyel három hónap alatt 21 százalékot lehetett keresni.

General Dynamics

Az Abrams tankjairól és a tengeralattjáróiról is híres General Dynamics árfolyama a fentiekkel egy csónakban evezve 2021 végén érte el a lokális mélypontját 189 dollár környékén. Ehhez képest a szerdai záróár 216,27 dollár volt, a csütörtöki premarketárfolyam pedig a szerdai záróárhoz képest 12.08-kor 2,2 százalékos pluszban 221 dolláron állt. Így ezzel a részvénnyel három hónap alatt 17 százalékot lehetett zsebre tenni.

Raytheon Technologies

A légvédelmi berendezéseiről és rakétáiról jól ismert Raytheon Technologies vállalat részvénye ugyancsak 2021 végén 79 dollár körüli árfolyamon hozott létre lokális mélypontot. A szerdai záróár 92,24 dollár volt, a csütörtöki premarketárfolyam 12.28-kor 1,83 százalékos emelkedéssel 93,93 dolláron állt. Egy jól időzített vétellel három hónap alatt körülbelül húsz százalék lehetett az elérhető hozam ezzel a részvénnyel.

