A BÉT jelentős orosz és ukrán érdekeltségekkel bíró óriásvállalatait érintik ugyan a háború eseményei, de egyelőre úgy fest, hogy kezelhetők a kockázatok. A Mol felkészült az ország energiaellátására, az OTP orosz bankját nem érintik a szankciók, míg a Richter a tavalyi rekordévhez hasonló eredményeket vár 2022-re is.

A Mol a Druzsba (Barátság) kőolajvezetéken keresztül extra olajszállítmányokat kért Oroszországtól – írta a Reuters még pénteken. A hírügynökségnek a Mol Csoport egyik képviselője arról beszélt, hogy folyamatos a kőolajellátás a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Az olajcég ezt – a folyamatos kőolajellátást – hétfőn megerősítette az Indexnek. Hozzátették, hogy a Mol-csoportnak elegendő csővezetéki kapacitása van ahhoz, hogy szárazföldi finomítóit (a százhalombattai és a pozsonyi finomítót) az Adria vezetéken keresztül is ellássa.

A Mol felkészült arra, hogy folyamatosan biztosítani tudja az ország és a régió energiaellátását

– közölte az olajcég.

Az OTP múlt csütörtökön, a hajnali orosz inváziót követően története egyik legnagyobb zuhanását élte meg a tőzsdén – ezt egyébként pénteken majdnem teljesen le is dolgozta. Akkor az OTP Csoport az Index megkeresésére közölte, hogy ugyan jelentős az üzleti tevékenységük Ukrajnában, de az egész csoporthoz viszonyítva a most felértékelődő üzleti kockázat is kezelhető mértékű.

Az OTP ukrajnai leánybankja továbbra is munkatársai és ügyfelei biztonságát tartja elsősorban szem előtt, ennek megfelelően azokat a fiókokat nyitjuk ki, amelyek esetében ez a biztonság garantálható – ezt már hétfőn válaszolta a bankcsoport a megkeresésünkre. Mint írják,

az ukrajnai fiókjaik mintegy fele szolgál ki ügyfeleket, a készpénzellátás a körülményekhez képest folyamatos, bár az ellátás szintje objektív okokból helyenként elmarad a békeidőkben megszokottól.

Az SWIFT használatát érintő szankciókról az OTP nem kívánt nyilatkozni, mert az orosz bankokra kivetett szankciók szövege még nem ismert, ezért nem tudják felelősen értékelni vagy kommentálni. Azt ugyanakkor leszögezték, hogy

az OTP orosz bankja közvetlenül nem esik a szankciók hatálya alá,

viszont a várható közvetett hatásokat egyelőre még nem tudják elemzeni.

A Richter is megszólalt hétfőn az orosz–ukrán konfliktusról– amelynek árbevételében ugyan az elmúlt években folyamatosan csökkent a FÁK-országok súlya, de ez 2021-ben még mindig 25 százalékot tett ki. A tavalyihoz hasonló árbevételt várnak euróban számolva, feltéve hogy az orosz és az ukrán piacok nem omlanak össze teljesen. Orbán Gábor vezérigazgató szerint az idén két számjegyű növekedésre lett volna lehetőség a termékportfólió és a húzótermékek hatására, ugyanakkor a háború kitörésével nem számoltak. Viszont a konfliktus eredményeikre gyakorolt hatásait ellensúlyozhatja a specializált termékek nyugat-európai eladásának idei várható növekménye, valamint az enyhülő koronavírus-járvány.

A vezérigazgató beszélt arról is, hogy a Richter nagyon rég elkezdett átsorolni az orosz térségből Nyugat-Európába és az Egyesült Államok irányába. „Bizonyos intenzitással ez már húsz éve zajlik, míg komolyabb fordulatot tíz éve mutatott” – fogalmazott Orbán Gábor. A gyógyszeripari cég egyébként hétfőn rekordévről számolt be: 2021-ben 141,180 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 33,1 százalékkal nagyobb az előző évinél.

A BÉT-en hétfőn 14 óra körül az OTP 11,5 százalékos, a Mol 1,7 százalékos, míg a Richter 3,7 százalékos mínuszban állt, miközben a BUX hat százalék körüli esésben volt.

(Borítókép: Mol üzemanyagtöltő állomás. Fotó: Róka László / MTI)