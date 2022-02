Az OTP-t és Mészáros Lőrinc cégeit ütötték Budapesten

A BUX- index nagyot gyengült hétfőn: 4,5 százalékos eséssel 43 731,25 ponton zárt.

A nap legnagyobb vesztese Budapesten egyértelműen az OTP Bank volt, amely rendelkezik ukrajnai és orosz kitettséggel is. A hitelintézet a Napi.hu-val közölte, hogy ukrajnai leánybankja továbbra is munkatársai és ügyfelei biztonságát tartja elsősorban szem előtt, ennek megfelelően azokat a fiókokat nyitották ki, amelyek esetében ez a biztonság garantálható. Február 28-án hétfőn az ukrajnai fiókjaink mintegy fele szolgál ki ügyfeleket. Orosz érdekeltségük vélhetően nem szankciós célpont, de még várják a pontos ismertetését a büntetőintézkedéseknek.

Az OTP részvényárfolyama végül 13,6 százalékos gyengüléssel 12 750 ponton zárt.

Súlyos veszteségeket szenvedett el Mészáros Lőrinc felcsúti vállalkozó két mid-cap érdekeltsége, az Opus és a CIG Pannónia is. Előbbi százalékkal 7,5 esve 174 forintos árfolyamon zárt, míg a biztosítótársaság 7,6 százalékos mínusszal esett 315 forintos értékre.

A Mol Nyrt.-t nem ütötte meg, hogy a kormány bejelentette: hatósági szintet vezet be az üzemanyagok nagykereskedelmi árára is, hogy segítse a kisebb kúthálózatokat. A cég részvényei emelkedni is tudtak, vélhetően annak köszönhetően, hogy az állam is átvállalja a költségek egy részét, csökkenti a jövedéki adót, elengedi a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek fizetendő díjat is. Az olajtársaság ... emelkedéssel ponton zárt.

A blue chipek közül a Magyar Telekom 2 százalékot gyengült, a Richter 1,6 százalékost esett.

A forint hétfő reggel történelmi mélyponttal kezdett, majd délután kétszer is átvitte a 372-es ellenállást. Az új mélypont a 372,653-as kurzus az euróval szemben. Hétfő 17:15-kor 370,820-ig sikerült visszaerősödnie.

