Szédületes esésben a rubel

A gazdasági szankciók betettek az orosz rubelnek: hétfőn 11 óra körül a rubel árfolyama 20 százalékos mínuszban volt a dollárral szemben, egyetlen amerikai dollárért 100 rubelt kértek a bankközi devizapiacon. Korábban a délelőtt folyamán az Investing.com adatai szerint 108 rubel felett is járt a dollár, ami történelmi rekord.

Az óriási zuhanás az oroszok elleni szankcióknak köszönhető, azok közül is leginkább annak, hogy a SWIFT-rendszerből az orosz bankok közül többet is kizártak.

A SWIFT a nemzetközi utalásokhoz tartozó üzenetek küldésére szolgál, melyből való kizárás a nagy volumenű nemzetközi utalásokat teljesen ellehetetleníti. Ennek az a következménye, hogy az érintett orosz bankoknak kőkorszaki módszerekkel kellene dolgozniuk. Lehet az utalások üzeneteit például faxon, esetleg e-mailen is küldeni, azonban ez nagyon macerás lenne. Igen ám, de az oroszok gondoltak még az ilyen eshetőségre is, ezért kidolgoztak egy saját rendszert, melyet SPFS-nek (System for Transfer of Financial Messages) neveztek el. A SWIFT-hez képest az SPFS rövidebb üzeneteket tud küldeni, és csak hétköznap áll rendelkezésre. Mivel csak korlátozottan képes az ilyen feladatok ellátására, ezért az orosz gazdaság a várakozások szerint így is alaposan megérzi majd a szankciókat.

Kamatemelést is hozott a hétfő

Az orosz jegybank megduplázta az alapkamatot, de a betétesek ennek ellenére is megrohamozták az érintett bankokat. Minél hamarabb a pénzükhöz akarnak jutni, ezért sorok alakultak ki a pénzintézetek előtt. Terjednek a hírek, hogy az amerikai dollárt menekítik ki a bankokból, hiszen a gyakorlatban ezzel védekezhetnek a rubel értékvesztése ellen.