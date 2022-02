A magyar állam is beszáll az üzemanyagok árába

A kormány már nemcsak az üzemanyagok kiskereskedelmi, hanem a nagykereskedelmi árát is 480 forintban maximálja. Az állam üzemanyag-bevételei egy részéről, literenként 11,5 forintról mondhat le a forgalmazók javára adó- és díjcsökkentéssel.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium hétfőn bejelentette, hogy a kormány már nemcsak az üzemanyagok kiskereskedelmi, hanem a nagykereskedelmi árát is 480 forintban maximálja, de a benzin és a gázolaj jövedékiadó-mértékét is csökkenti. Az állam üzemanyag-bevételei egy részéről, literenként 11,5 forintról mondhat le a forgalmazók javára.

A kormányrendelet második szakaszában írták, hogy

az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékek után a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 110. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjától eltérően az adó mértéke 115 000 Ft/ezer liter.

az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti termékek után a Jöt. 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjától eltérően az adó mértéke 105 350 Ft/ezer liter.

A benzin jövedéki adója ezelőtt ezerliterenként 120 ezer forint volt, ami most 115 ezerre csökkent. Tehát ezerliterenként ötezer, literenként pedig öt forinttal lesz alacsonyabb a benzin jövedékiadó-tartalma.

A gázolaj esetében eddig ezerliterenként 110 350 forint volt a jövedéki adó, ez keddtől 105 350 forintra csökken, mivel ezer literre vetítve itt is ötezer forinttal, vagyis literenként öt forinttal esik a jövedékiadó-tartalom a gázolajnál is.

A rendelet harmadik szakaszában részletezik, hogy három hónapig, azaz 2022 márciusában, áprilisában és májusában nem kell megfizetni az üzemanyagok után a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség részére a tagi hozzájárulást, ami eddig literenként négy forintot tett ki.

Mostantól a költségeken hárman osztoznak: a kiskereskedők, a nagykereskedők és a magyar állam. A jövedéki adó csökkentésével elsősorban a nagykereskedők költségét csökkentette az állam, azaz a csökkentett ár kisebb problémát okoz majd nekik, mint amit az intézkedés nélkül elszenvedtek volna.

A fentiek értelmében az állam vállalta, hogy maga is részt vállal az üzemanyag-ársapka költségeinek viseléséből, tehát a benzinkutak számára segítő jobbot nyújt. A fentiek alapján az áfamérték is csökken, ami számításunk szerint literenként 2,5 forinttal növeli az állami szerepvállalást, így a költségvetés (ha a Magyar Szénhidrogén Szövetséget is idesoroljuk) összesen literenként körülbelül 11,5 forintról mondhat le az üzemanyag-kis- és nagykereskedelemmel foglalkozók javára, azaz az egyébként állami bevételek helyett keddtől az ő bevételeik közé fog ez a tétel tartozni.

Fontos lehet az is, hogy egy 2003-ban hozott európai uniós rendelet szerint a jövedéki adónak el kell érnie egy minimumszintet minden tagállamban. A benzin esetében ezerliterenként 359 euró, a gázolajnál 330 euró a legkisebb elvárt jövedékiadó-mérték. 370 forintos árfolyamon átszámolva ez 132,83 és 122,1 forintot jelent literenként. Világosan látható, hogy a benzin esetében körülbelül 15-16 százalékkal, míg a gázolaj esetében 11-12 százalékkal magasabb jövedékiadó-szintet várna el tőlünk az EU.

Az egyelőre kérdéses, hogy a kormány lépése, amellett hogy segít a töltőállomások üzemeltetőinek, valamint csökkenti a nagykereskedők potenciális veszteségét, kellően átgondolt-e ahhoz, hogy ne INDULJON kötelezettségszegési eljárás a magyar állam ellen.

