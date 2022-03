MNB-alelnök: Ez nem a mi háborúnk, de a pénzügyi stabilitás a mi harcunk

Rövid távon továbbra is az infláció megfékezését tekinti legfontosabb feladatának a Magyar Nemzeti Bank (MNB), és mivel a pénzromlás kockázatai az orosz–ukrán háború hatására erősödtek, a jegybank folytatja a kamatemelési ciklust, amíg visszatér az árstabilitás – mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke.

Az InfoRádió Aréna című műsorában a jegybank alelnöke elmondta: ma még nem tudni, hogy ez mikor jön el, hiszen a nemzetközi helyzet óráról órára változik, a pénzpiacok a sokkhatás jeleit mutatják, a szankciók következményei egyelőre felmérhetetlenek. A magas infláció alacsony gazdasági növekedés egyszerre állandósulhat, ami valószínűleg világszerte jegybanki szigorításokhoz vezet. Virág Barnabás úgy fogalmazott: ebben helyzetben a kiszámíthatóság mellett a rugalmasság a jegybank legfontosabb szempontja, és hosszabb távon a monetáris politikán túlmutató intézkedésekre is szükség lesz.

Kifejtette, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása mellett vissza kell állítani a költségvetési egyensúlyt, az évtized legfontosabb feladata pedig a termelékenység javítása lesz, tehát kulcskérdéssé válik a technológiaváltás, a hatékonyság javítása, a versenyképesség erősítése.

Megfontolt döntéseket kell hozni. Ez a háború nem a mi háborúnk, de a pénzügyi stabilitás megtartása a mi harcunk. Mindent el kell követni ezért az elkövetkező időszakban

– fogalmazott a jegybank alelnöke, aki a forint árfolyamára utalva azt mondta: minden befektető az alacsony kockázatú eszközök felé mozdul, és a feltörekvő piacok eszközei ilyenkor nyomás alá kerülnek. Virág Barnabás arról is beszélt, hogy az inflációs kockázatok növekedésére és a gazdasági növekedés lassulására lehet számítani. Az infláció magában is veszélyeztette a növekedési kilátásokat, és továbbra is ez lesz a fő ellenség, a cél ennek letörése – jelezte, az antiinflációs politikát folytatni kell.

A háború magyarországi hatásairól az MNB alelnök úgy fogalmazott, hogy a magyar gazdaság fundamentálisan erős állapotban volt, nagyon gyors növekedési képességgel jött ki a járványból; a bankrendszer ellenálló, jövedelmező állapotban van – tette hozzá.

Az ukrajnai háború kirobbanása előtt is komplex folyamat zajlott, korábban mindig volt egy jól azonosítható indok az infláció felpörgése mögött, most nincs ilyen, hanem több ok van egyszerre. A problémát az okozta, hogy a kínálati oldalon gyors a visszarendeződés, miközben a kereslet is gyorsan regenerálódott, és ez lehetőséget adott az árak emelkedésére

– mondta a továbbra is magas inflációról.

Szerinte a háborús helyzet tovább emelte az inflációs kockázatokat, és a szigorításoknak a következő időszakban is folytatódniuk kell. Mint mondta, ez egy hosszú út, ami a háború miatt még hosszabb lesz. Az alelnök szerint a prémium állampapír ilyen időszakban jó megoldás lehet alacsony kockázat mellett.

Ilyenkor a kapkodás, a türelmetlenség rossz tanácsadó, megfontolt döntéseket kell hozni

– tette hozzá.

