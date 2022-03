Megkérdeztük a Molt, hogy bírják a határ menti kutak az óriási terhelést

Hogy érinti az orosz–ukrán konfliktus a Molt? Azon túl, hogy folyamatos a kőolajellátás a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Itt, a határ közelében az érintett kutaknál, a záhonyi határátkelőnél lényegesen magasabb a forgalom, mint az ország többi részén.

Ezt tudjuk számszerűsíteni? Kétszer-háromszor annyian tankolnak, mint – mondjuk – két hete?

A tavalyinak a többszöröse a forgalom. Nyilvánvalóan napról napra, sőt óráról órára változik a helyzet. A töltőállomásainkon rögtön megérezzük, hogy mikor erősebb vagy gyengébb a határforgalom. Nyilván azt is látjuk, ahogy jellemzően a férfiakat visszafordítják a határon, így többségében anyák a gyerekeikkel érkeznek, és várják, hogy megérkezzen értük az a rokon, barát, ismerős, aki segít neki, hogy itt, a környéken vagy máshol menekültként átvészelje a következő időszakot. Látjuk azt is, hogy a határrendészeti szervek, a különböző segítők, akik biztosítják azt, hogy a menekültek szervezett formában kapjanak segítséget, ők is nagyobb létszámban vannak jelen.

Mit és hogyan tud segíteni a Mol a jelenlegi helyzetben?

Folyamatosan biztosítjuk az üzemanyag-ellátást, tehát mindenki tud tankolni. Továbbá a hétvégén 100 ezer liter üzemanyaggal segítettük a kárpátaljai hatóságokat, a benzint és a gázolajat a mentőszervezetek és a humanitárius szervezetek használhatják fel. Az érintett három töltőállomáson pedig – Fehérgyarmaton, Záhonyban és Vásárosnaményban – a rászorulóknak vizet és ételt adunk, telefont biztosítunk a kapcsolattartásra, ahogy természetesen a mosdóhasználatot is ingyenesen biztosítjuk, mindezt folyamatos fertőtlenítés mellett, így az egészségügyi kockázatot is csökkentjük. Együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, hatóságokkal. A következő napok, hetek biztosan változást hoznak abban, hogy még szervezettebb legyen a segítségnyújtás, ebben folyamatosan partnerek vagyunk és leszünk.

Jelenleg zavartalan az ellátás. Meddig tartható ez fenn?

A megnövekedett forgalmat termelési oldalról is és kiszállítási oldalról is le kell követnie a Molnak. Ezt eddig folyamatosan tudtuk biztosítani. Nyilvánvalóan, ha adott esetben a többi töltőállomás esetén ez az elérhetőség nincsen meg, akkor még nagyobb forgalom koncentrálódik hozzánk. Mi folyamatosan azon vagyunk, hogy ezt biztosítani tudjuk – ez volt és ez is marad a cél.

A benzinárstop egyik hatása az volt, hogy az utóbbi hetekben több töltőállomáson maximálták a kiadható mennyiséget. Ezen a téren mi a helyzet a határon?

Ha valaki nem a gépjárműbe tankolt, hanem kannákba vagy egy plusztartályba, akkor ebben az esetben 500 literben maximáltuk az ilyen módon vételezhető üzemanyag mennyiségét. Ezt a továbbiakban is biztosítani akarjuk például a különböző mezőgazdasági munkák miatt is.

Hétfői hír, hogy a kormány a nagykereskedelmi árak esetében is bevezette az árstopot. Ez hogyan érinti a céget?

Mi is most értelmezzük a rendeletet, és egyeztetünk házon belül, hogy ez miként érint minket. Természetesen a szabályoknak megfelelően fogunk eljárni.

(Borítókép: Róka László / MTI)