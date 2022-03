Erős szankciót kapott a Sberbank Londonban

Több szankciót is hozott az Európai Unió néhány orosz bank ellen az elmúlt napokban. Kedden viszont már az immár EU-n kívüli britek döntöttek úgy, hogy szankcionálják a Sberbankot is.

Az utóbbi időben az ág is húzza az orosz gazdaságot. Oroszországot újabb és újabb szankciók érik Ukrajna megszállása miatt, a NATO már attól sem riad vissza, hogy katonai eszközökkel segítse az ukránokat – ezt jelenleg üzemanyag, fegyverek és lőszerek szállításával oldják meg. Ezt Moszkva katonai beavatkozásnak veheti, és Vlagyimir Putyin nyílt fenyegetéseket is megfogalmazott.

A már EU-n kívüli britek hétfőn jelentették be, hogy ők is alkalmazzák az uniós szankciókban fellelhető személyek elleni szankciókat, ezenkívül

befagyasztják a legnagyobb orosz bank, a Sberbank nagy-britanniai eszközeit, valamint kizárják a bankot a font klíringrendszeréből is.

A legújabb hírek szerint a britek az orosz hajókat is kitiltották a felségvizeikről. A britek Typhoon repülői Románia és Lengyelország légterében védik a NATO keleti határait – eközben a németek is bejelentették, hogy repülőgépeik védik a lengyel légteret.

Kedden reggel megírtuk azt is, hogy a Magyar Nemzeti Bank kifizetési korlátot rendelt el a Sberbanknál. A jegybank harminc napra hétmillió forint értékben maximálta az egy ügyfél által a Sberbank Magyarország Zrt.-től felvehető forint- és ennek megfelelő összegű devizabetétek, illetve egyéb források összegét – közölte kedd reggel a jegybank, hozzátéve, hogy ezen összeghatáron belül nemcsak a lakossági, de az egyéb ügyfelek is hozzájuthatnak követeléseikhez.

Varga Mihály: a magyarországi Sberbank életképes

A brit bejelentést követően Varga Mihály pénzügyminiszter is megszólalt az orosz bankról. „Figyeljük az orosz-ukrán háború gazdasági következményeinek alakulását, és azonnal reagálunk, ha ez szükséges. Ezt tettük a Sberbank esetében is. Szoros együttműködésben vagyunk a felügyeleti hatósággal, a jegybankkal, hogy ha a szankciók életbe lépnek, milyen lépéseket kell tennünk. Ennek volt a következménye, hogy a Sberbank magyarországi működését két napra felfüggesztettük” – fogalmazott a pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy más országokban a felszámolást kezdték el, többek között Ausztriában és Csehországban is. A miniszter szerint nálunk erre nem volt szükség, mert „ez a bank egy életképes, több mint 50 ezer ügyféllel rendelkező bank”.

A bank további működéséről elmondta, hogy több elképzelés is van, lehetséges, hogy a bank további működését egy új tulajdonos tudja majd biztosítani. „Egyelőre a felügyeleti vizsgálat zajlik; megvizsgáljuk, hogy az esetleges betétkivonás hátráltathatja-e a bank további működését. A vizsgálat után tudjuk a szükséges döntéseket meghozni” – fogalmazott Varga Mihály a Kecskeméti Médiacentrumnak.

(Borítókép: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images)