Az e-autózás szétszakítja a Fordot

Megerősítve a hónapok óta keringő pletykákat, a Ford kedden bejelentette, hogy két különálló, de stratégiailag egymástól függő autóipari brandre válik szét: a Ford Blue-ra és a Ford Model E-re. Míg a Ford Blue-hoz az összes hagyományos belsőégésű járművük tartozik majd, addig a Ford Model E az elektromos járműves üzletág lesz, olyan termékekkel, mint a Mustang Mach-E és a Ford F-150 Lightning - írja a The Verge.

A vállalat vezetői úgy jellemezték a szétválást, hogy cégként ezzel csak nyernek, mert könnyebben végre tudják hajtani az eredetileg tavaly májusban bemutatott elektromos autós fejlesztéseiket, de közben nem vonják el az erőforrásokat a hagyományos meghajtású, már sikeres modelljeik gyártásától. Az autógyártó úgy döntött, hogy nem próbálja meg az új, kizárólag EV-kre szakosodott egységet speciális felvásárlási társaságként (SPAC) kivonni a csoportból.

A korábbi Tesla- és Apple-vezető Doug Field lesz a Ford Model E vezető EV és digitális rendszerekért felelős vezetője. A Ford tavaly ősszel vette fel, miután 2018-ban távozott a Teslától, és több évig dolgozott az Apple Project Titan önvezetőautós projektjén. A Ford Model E-nél a termékfejlesztésért, valamint a szoftverekért és a beágyazott rendszerekért felel majd.

A Ford elnök-vezérigazgatója, Jim Farley a Model E egység elnöki posztját is betölti, míg Kumar Galhotra, a Ford amerikai és nemzetközi piacokért felelős csoportjának elnöke lesz a Ford Blue elnök.

Az autógyártó azt is tervezi, hogy a következő négy évben 3 milliárd dollárral csökkenti a költségeket a benzines oldalon. Farley és Galhotra megerősítette, hogy elbocsátások is lesznek emiatt. Eközben a vállalat csak 2022-ben 5 milliárd dollárt fektet be az EV-kbe - írja a Bloomberg.

Kezelik azt a régi problémát is, hogy a Fordnál jelentős szerkezeti változásokat, üzleti döntéseket nem lehetett végrehajtani a vállalat alapító családjának támogatása nélkül. Az örökösök speciális részvényeket birtokoltak, most ezeket úgy választják szét, hogy a cégcsoport egészét érintő kérdésekben dönthetnek, de az egyes üzletágakat érintő kérdésekben szabadabbak lesznek a vezetők.

A két vállalat nyereségét és veszteségét a jövő évtől kezdve szétválasztja, és az elektromos részleg nyereségességét a következő négy éven belül prognosztizálja