MNB: indul a Sberbank magyar ügyfeleinek kártalanítása

Amint azt az Index is megírta, kedd este a jegybank közleményben tudatta, hogy az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál. A Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt az MNB is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. Az Országos Betétbiztosítási Alap 10 napon belül 100 ezer euróig helytáll valamennyi jogosult ügyfél betéti követeléséért.

Egyedi eset, ami a Sberbankkal történt, a magyar bankrendszer stabilan működik, a kitettségek nem érik el a veszélyes szintet sem a biztosítók, sem a bankok, pénzügyi szolgáltatók esetében

– hangsúlyozta Kandrács Csaba, az MNB felügyeleti és alelnök a Sberbank végelszámolása kapcsán. Kiemelte, hogy mivel a magyar Sberbank piaci részesedése egy százalék körüli, ezért a felszámolása sem okoz pénzügyi stabilitási problémát a magyar bankrendszerben. Ahogyan az sem, hogy az EU meghatározta, hogy mely 7 orosz bankot zárják ki a SWIFT-rendszerből, mivel ezek egyike sem aktív Magyarországon.

Beszámolt arról, ugyan a magyar Sberbank stabilan működött, azonban az, hogy az ukrajnai orosz invázió miatti szankciók hatására likviditáshiány lépett fel a banknál – részben az orosz tulajdonost érintő szankciók, részben a nemzetközi partnerek bizalmi válság miatti elfordulása okán –, komoly nehézségeket okozott a pénzintézet működésében. Ezt már a hétvégén jelezték a felügyelet felé, amely elkezdte vizsgálni, milyen felügyeleti intézkedésekkel lehetne stabilizálni a működést, azonban mivel a magyar banknak jelentős betétállománya volt az osztrák Sberbankban, a fellépő likividitási és szolvenciaproblémák miatt végül nem maradt más megoldás, csak a végelszámolás.

Az MNB ugyan próbált olyan piaci szereplőt találni, ami piaci feltételek mellett átvenné a bank működtetését, azonban nem találtak ilyen szereplőt – noha a horvát és a szlovén Sberbank esetében sikerült erőltetett menetben vevőt találni a pénzintézetekre. Az ügyfelek kártalanításáról szólva elmondta, hogy miután az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa meghozta a Sberbank engedélyének visszavonásáról szóló döntést, ezt továbbították a Pénzügyminisztérium felé is.

Amint a Pénzügyminisztérium ezt jóváhagyja – várhatóan már a mai napon sor kerülhet erre –, indul az a 10 napos időkeret, amelyen belül az Országos Betétbiztosítási Alap 100 ezer eurós értékhatárig, ami nagyjából 37 millió forintot jelent, kártalanítja a betéteseket

– mondta Kandrács Csaba. A kártalanítási összeghez háromféle úton juthatnak hozzá az érintett betétesek:

ha van más banknál számlája, akkor az OBA honlapján elérhető, kitöltött számlaszám-bejelentő formanyomtatvány kitöltésével tud ott jelentkezni a pénzéért. Ha nincs másik banknál számlaszám, akkor lesznek olyan kifizető bankok, amelyeknél egy megfelelő igazolást követően számlaszámot lehet nyitni, és ide fog utalni az OBA. A harmadik lehetőség a postai kézbesítés, de csak a kisebb összegű kifizetések esetében.

Az alelnök azt is hangsúlyozta, hogy az elmúlt 29 évben az OBA mindig határidőn belül teljesített. Emellett úgy vélte, hogy mivel a magyar Sberbanknak egyébként egészséges hitelportfóliója volt, ezért várhatóan gyorsan találnak majd vevőt rá, ezért akinek 100 ezer euró feletti betétje van, további térülésekre számíthat.

A magyar Sberbank anyavállalata, a Sberbank Europe AG egyébként cseh, horvát, és szlovén leányvállalatokat is tulajdonolt. A cseh leánybanknál már pénteken akkora volt a betétkivétel, hogy be kellett zárni, és látszott, hogy nem lehet megmenteni. A többi leánybank is jelezte a felügyeletek felé, hogy gondot okozhat a működés, ezért a felügyeletek mindenütt áttekintették, hogyan lehetne stabilizálni a működést. Miután azonban az Egységes Szanálási Testület bejelentette, hogy megtiltja az osztrák Sberbank Europe AG-nak a további működést, felgyorsultak az események.

(Borítókép: Kandrács Csaba. Fotó: Mohai Balázs / MTI)