Minden, amit a Sberbank ügyfeleinek kártalanításáról tudni kell

Az OBA automatikusan fizet, de azért az ügyfeleknek is lesz dolguk az adminisztrációval.

Március elsején késő este jelentette be a Magyar Nemzeti Bank, hogy visszavonja a magyar Sberbank engedélyét, a pénzintézetet pedig végelszámolják. Másnap részletesebb tájékoztatást adtak az intézkedéshez vezető helyzetről, illetve azt a tájékoztatást adták, hogy az MNB és a betéteseket kártalanító Országos Betétbiztosítási Alap call-centereiben kaphatnak tájékoztatást az érintettek. Utóbbinál több mint százan igyekeznek válaszolni a beérkező hívásokra,

DE MINT EGY PRÓBAHÍVÁSOMBÓL KIDERÜLT, HA AZONNAL NEM IS VESZIK FEL, MINDEN BEÉRKEZŐ NEM FOGADOTT HÍVÁST KÉSŐBB VISSZAHÍVNAK.

Csütörtökre az is kiderült, hogy a kisbanknak számító Sberbank mintegy 70 ezer ügyfele – köztük mintegy 16 ezer vállalkozás, és 12 önkormányzat – próbál most információhoz jutni arról, hogy mikor és hogyan jut a pénzéhez. Noha a kártalanítási eljárás az OBA hatásköre, a legfontosabb, vagy a leggyakoribb ügyfélkérdésekkel kapcsolatos tudnivalókat mégis a jegybank tette közzé.

Amellett, hogy a kiadvány is hangsúlyozza, hogy a magyar pénzügyi rendszer és biztosítói szektor orosz, illetve ukrán kitettsége mindössze a vagyon pár ezrelékes szintjéig terjed, ezért a rendszer továbbra is stabilan és megbízhatóan működik, a legfontosabb információt is tartalmazza:

MÁRCIUS 18-IG FIZETIK KI A 100 EZER EURÓS ÉRTÉKHATÁRIG, AZAZ 38 047 000 FORINTIG A BETÉTEKET.

Az OBA-tól kapott tájékoztatás szerint a Sberbank ügyfelei által megadott postai címekre a következő napokban kezdi meg kézbesíteni a Magyar Posta azt a tájékoztató ajánlott levelet, amelyben részletesen közlik majd az ügyfelekkel, hogyan jutnak hozzá a kártalanításhoz. Elviekben még azoknak is meg kell kapniuk a pénzüket 18-ig, akik a postai kézbesítést választják.

A tájékoztató kitér arra is, hogy az OBA betétekre vonatkozó garanciája a vállalkozói számlákra is kiterjed. Az már a végelszámolással megbízott PSFN honlapjáról derül ki, hogy a február 28. előtt megadott értéknapos devizában indított utalási megbízásoknál, ha az értéknap már a korlátozásokkal érintett időszakot érintette, akkor azok teljesítésére már nem volt mód. Az utalással érintett összeget a Sberbank végelszámolója az egyéni számlákon nyilvántartja, ezek a kártalanítás tárgyát képezik.

Indulhat az ügyfélszolgálati változásbejelentési roham is

Az MNB tájékoztatójában arra is felhívják az ügyfelek figyelmét, hogy akinek a munkabére ilyen számlára érkezett, az mielőbb jelezze munkáltatójának a helyzetet, és kérje együttműködését, hogy más módon, lehetőség szerint más banknál vezetett bankszámlára utalja a járandóságát.

Amennyiben a közüzemi számlákat, telefon, vagy egyéb előfizetéseket eddig Sberbanknál vezetett számlaszámról utalással, vagy csoportos beszedési megbízással elégítették ki a lakossági számlájukról, akkor keressék meg az illetékes szolgáltatót, hogy jelezzék, a jövőben milyen új számláról folytatják a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését.

A családtámogatások folyósításáról

Ugyancsak a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatához irányítják azokat, akiknek eddig sberbankos számlára folyósították a családi pótlékot, egyéb családtámogatást, vagy épp a nyugdíjukat. Az MNB-s tájékoztató szerint a MÁK honlapjáról letölthető változásbejelentő űrlap segítségével kérhetik, hogy a következő utalásnál már új címre, számlaszámra folyósítsák ezeket. Az OBA tájékoztatása szerint egyébként előfordulhat, hogy amíg a bank működését le nem állították, akkor a családi pótlék, vagy egyéb támogatás még beérkezett az ügyfélszámlára, ezért ahhoz legkésőbb március 18-ig juthatnak hozzá az érintettek.

Nyugdíjfolyósítás előtti tennivalók

Ugyanakkor a kincstár honlapján szerdán közzétett tájékoztatás szerint márciustól mér eleve nem folyósítanak nyugdíjat, vagy nyugdíjszerű egyéb rendszeres ellátást a pénzintézetnél vezetett számlákra. Alapesetben ezt követően postai úton folyósítják az ellátásokat, ha viszont valaki inkább utalással, vagy más folyósítási címre kérné a járandóságát, akkor ezt a szándékát

postai úton (postacím: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Budapest 1820),

elektronikus úton, Ügyfélkapun a belépést követően a magyarorszag.hu honlapon,

személyesen a Kormányablakoknál, illetve a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán jelezheti.

A beérkező kérelmek feldolgozását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyamatosan végzi, az utalási mód változtatásának végrehajtásáról levélben értesíti az érintetteket.

Hitelekkel kapcsolatos tudnivalók

Az MNB tájékoztatója szerint, akinek Sberbank által folyósított hitele volt, annak a jövőben is folytatnia kell a törlesztést. A tájékoztató külön kiemeli, hogy a folyósított Babaváró hiteleket is szerződés szerint teljesíteni kell. Amennyiben azonban a Sberbank nem bírálta el a beadott kölcsönigényt, illetve nem folyósította a Babaváró kölcsönt, az más banknál a későbbiekben igényelhetővé válhat.

A bank végelszámolására kijelölt szervezet, a PSFN honlapján közzétett ügyféltájékoztatóból lehet többet megtudni a hiteltörlesztések folytatásáról.

A VÉGELSZÁMOLÓ A SBERBANK HONLAPJÁN MEGADTA AZOKAT A SZÁMLASZÁMOKAT IS, AHOVA A JÖVŐBEN UTALNI KELL AZ AKTUÁLIS RÉSZLETEKET, FELTÜNTETVE KÖZLEMÉNYKÉNT A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK SZÁMÁT.

A folyószámlákon lévő összegek ugyanis az OBA-kártalanítás alá esnek, ezért ezekből nem vonnak le törlesztő részletet. De arra sem lesz lehetőség, hogy a végelszámolási eljárásban ebből az összegből a teljes hitelösszeget jóváírják. Ugyanakkor azoknak kisebb könnyebbséget jelenthet, hogy a már megítélt és az ügyfélszámlára folyósított, fel nem használt hitelösszegre is vonatkozik az OBA-garancia, tehát számíthatnak a kiutalására. Viszont a megítélt, de még nem az ügyfél számláján lévő kölcsönösszeg elveszett. A végelszámolás után pedig várhatóan egy másik pénzintézet veszi majd át a hitelállományt, a későbbi teendőkről időben értesítik majd az ügyfeleket.

100 ezer eurós értékhatár felett

Az OBA kártalanítás összegét meghaladó pénzforgalmi számlán lévő összegre vonatkozóan az érintetteknek hitelezői igényt kell benyújtaniuk a Sberbank végelszámolási eljárásában annak végelszámolójának, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft.-nek (PSFN Kft.) címezve. A hitelezői igények benyújtásának módjáról, formájáról külön tájékoztatást nyújt a végelszámoló. A hitelezői igény bejelentésével kapcsolatosan kérjük, hogy figyeljék a PSFN Kft. és a Sberbank honlapját, ahol folyamatos információval látjuk el ügyfeleinket – közölte a végelszámoló.

Széf, értékpapír, mi lesz veled?

A végelszámoló tájékoztatása szerint a banktól bérelt széfben tárolt ingóságok, értéktárgyak az ügyfelek tulajdonát képezik, lehető legrövidebb időn belüli kiadásukról gondoskodni fognak. Jelenleg is dolgoznak azon, hogy többek között a széfszolgáltatással érintett bankfiókokat információnyújtás és szükség esetén az OBA eljárásával kapcsolatos támogatás céljából megnyissák, de ennek technikai és egyéb feltételeit meg kell teremteni, ezt követően tudnak majd az ügyfelek a széfjeikben tárolt értékeikhez hozzáférni.

A Sberbank befektetési tevékenységével összefüggésben elhelyezett eszközök (pénz és értékpapír) az ügyfelek tulajdonát képezik, azok kiadásáról szintén a végelszámoló gondoskodik, mellyel kapcsolatban az érintettek egyedi megkeresést kapnak.

