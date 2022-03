Lesotho, Szváziföld és Nicaragua szintjére süllyedt Oroszország

Az S&P után csütörtökön a Moody's és a Fitch is megvonta Oroszország befektetési ajánlású államadós-besorolását.

A Moody's Investors Service az eddigi „Baa3”-ról „B3”-ra rontotta a devizában és hazai valutában fennálló hosszú futamú orosz államadósság-kötelezettségek osztályzatát, és az új besorolást is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alatt tartja – a „B3” osztályzat már mélyen a spekulatív sávot jelenti a Moody's módszertanában.

A Fitch, amely szintén a befektetési ajánlású szint alá, az eddigi „BBB”-ről – a Moody'shoz hasonlóan szintén egyszerre hat fokozattal – „B”-re minősítette vissza az orosz államadós-osztályzatot, és az új besorolást is negatív minősítési figyelőlistára helyezte.

Múlt héten a harmadik globális hitelminősítő, az S&P Global Ratings is megvonta Oroszországtól a befektetési ajánlású osztályzatot – „BBB mínusz”-ról egy fokozattal „BB plusz”-ra, így

Oroszország már egyik nagy nemzetközi hitelminősítőnél sem számít befektetésre ajánlott szuverén adósnak.

Ezzel Oroszország jelenleg például az alábbi tagállamokkal áll egy szinten a hitelminősítők osztályzatai alapján:

Bosznia-Hercegovina, Belarusz, Kirgizisztán, Moldova, Nicaragua, Pakisztán, Tádzsikisztán, Szváziföld és Ukrajna – Moody's / „B3”

Bolívia, Belarusz, Lesotho, Mongólia – Fitch / „B”

Azerbajdzsán, Kolumbia, Szerbia, Marokkó – S&P / „BB+”

Az ukrajnai háború miatt érvényesített súlyos és összehangolt nyugati szankciók növelték annak a kockázatát, hogy fennakadások keletkeznek az orosz államadósság-kötelezettségek törlesztésében, és a szankciókat bevezető nyugati országok közötti koordináció magas szintje is súlyos lefelé ható kockázatokkal terheli Oroszország szuverén adósprofilját – szemlézi az MTI a Moody's csütörtök hajnalban Londonban bejelentett leminősítésindoklását. A hitelminősítő véleménye szerint most már jelentős a valószínűsége annak, hogy a szankciók kikezdik Oroszország képességét és hajlandóságát szuverén adósságkötelezettségeinek törlesztésére. A cég elemzői úgy látják, hogy a rubel esetleges tartós leértékelődésének is súlyos gazdasági következményei lehetnek, mivel

emelheti az inflációt,

markánsan lassíthatja a gazdasági aktivitást

és ronthatja az életszínvonalat.

A Fitch Ratings is azzal a véleményével indokolta Oroszország leminősítését, hogy a nemzetközi szankciók súlyossága növelte a makroszintű pénzügyi stabilitást terhelő kockázatokat, hatalmas sokkhatásnak tette ki Oroszország adósminőségi alapmutatóit, és kikezdheti Oroszország hajlandóságát arra, hogy eleget tegyen államadósság-szolgálati kötelezettségeinek. A Fitch emellett szintén kiemelte, hogy a szankciók maradéktalan betartása hozzáférhetetlenné tenné Oroszország nemzetközi tartalékainak jelentős részét. A cég adatai szerint Oroszország devizakészleteinek 32 százaléka euróban, 16 százaléka dollárban fekszik,

és e készleteknek több mint a fele olyan országokban van, amelyek részesei a szankcióknak.

Az orosz export 55 százalékát dollárban, 29 százalékát euróban számolják el, a szankciók viszont korlátozzák a kereskedelmi fizetések klíringjét is. Ráadásul a kereskedelmi partnerek várhatóan más forrást keresnek majd az eddig Oroszországból importált termékek beszerzéséhez, különösen az energiaszektorban, amelynek exportbevétele tavaly 241 milliárd dollár volt. Ez a teljes orosz exportjövedelem 44 százalékát tette ki – idézi az MTI a Fitch Ratings csütörtöki londoni elemzését.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő csütörtöki cikkünket itt találja.

(Borítókép: Sergei KarpukhinTASS / Getty Images)