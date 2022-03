Egyelőre stabilan termel a Dunaferr

A Dunaferr termelése jelenleg is biztosított, az alapanyag-ellátásban eddig komolyabb fennakadások nem voltak – derült ki a vállalat nyolc nappal Ukrajna lerohanása után kiadott közleményéből. Mint írják, volt némi termeléscsökkenés az elmúlt napokban, de a vállalat folyamatosan dolgozik azon, hogy alkalmazkodjon a kialakult körülményekhez, figyelemmel kíséri azokat a globális eseményeket, amelyeknek hatásuk lehet a termelés zavartalan fenntartására.

Közölték azt is: felkészültek arra is, hogy átalakítsák logisztikai és beszerzési útvonalakat, és szükség esetén más forrásokból oldják meg a termeléshez szükséges anyagok beszerzését. Ismeretes, hogy alapvetően ukrán vasércet dolgoznak fel, márpedig a vasúti teherforgalom abból a relációból már egy hete leállt.

Arra azonban már nem tér a ki a közlemény, hogy hogyan érinti, hogy fő tulajdonosát, az orosz Vnyesekonombankot az orosz invázió miatt kirótt amerikai és európai uniós szankciók is érintik. Igaz, a pénzintézet kizárása a globális banki üzenetküldő rendszerből, a SWIFT-ből a kontinensen csak a jövő héten lép hatályba.

A dolgozókat folyamatosan nyugtatták a cégvezetés részéről az elmúlt napokban – mondta az Indexnek László Zoltán, a Vasas szakszervezet elnöke, hozzátéve, hogy a szakszervezetnek kevés konkrét információja van, ami közvetlenül a munkaadótól érkezik. Viszont a cég helyzete az elmúlt időszakban annyiban stabilizálódott, hogy a fizetések már ismét egy összegben, hó elején érkeztek a dolgozók számláira, noha tavaly hónapokig havi két részletben kapták kézhez a munkások. Sőt, a munkaadó által egyoldalúan felmondott kollektív szerződést – ami miatt bíróságon keresi igazát a szakszervezet – helyettesítendő megállapodással kapcsolatos tapogatózás is indult a cégvezetés részéről.

A dolgozók aggálya leginkább annak szólt, hogy tényleg lehet-e folyamatos a működés, mert ha a kohót leállítják, akkor kétséges, hogy nem is indul újra. Ezt a félelmet remélhetőleg a cégvezetés által kiadott közlemény enyhíti, állításuk szerint bizakodók a kialakult helyzetben, és továbbra is stabilan tud termelni a gyár. A közleményben arról is említést tesznek, hogy az acélpiacon az árak jelenleg magasak, és emelkedik a kereslet is az acéltermékekre. Mindez kedvező a Dunaferr számára, azonban az energiaárak továbbra is rendkívül magasak – például az egy évvel ezelőtti árszint mintegy ötszöröséért tudja beszerezni a vállalat a földgázt.

A társaság emellett létrehozott egy rendkívüli segélyalapot is, hogy segítséget nyújthasson elsősorban magyarul beszélő, az ukrajnai válsághelyzetből Magyarországra menekülő emberek számára. Ennek keretében közel 100 főnek tud azonnal munkát biztosítani üzemeiben, különböző munkakörökben, a résztvevők számára bért, lakhatási támogatást, egyszeri rendkívüli munkakezdési segélyt és más juttatásokat biztosítva.

(Borítókép: Soós Lajos / MTI)