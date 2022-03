Még ma betiltják a gabonakivitelt Magyarországról

Az agrárminiszter közlése szerint az erről szóló kormányrendelet még ma este megjelenik a Magyar Közlönyben. A csatornának nyilatkozva Nagy István elmondta:

minden gabonakivitelt még ma betilt a kormány az Ukrajna ellen indított orosz háború okozta áremelkedések miatt.

A csatorna felidézi, hogy Ukrajna a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, és az ország ellen indított orosz háború miatt a búza ára 14 éve nem látott magasságokba emelkedett. Mint arról az Index is beszámolt, az elszállt terményárak a tavaszi vetési terveket is átírhatják. Az állattartók helyzete tovább romolhat, ha tartósan magas világpiaci árakat eredményez az orosz agresszió. Az rtl.hu oldalán olvasható rövid beszámoló szerint várhatóan az étolaj ára is emelkedni fog az ukrán háború miatt, mivel Ukrajna a világ legnagyobb napraforgóolaj-termelője és exportőre.

(Borítókép: Aratják a búzát Hajdúszoboszló határában. Fotó: Oláh Tibor / MTVA / MTI)