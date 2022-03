Durva rombolást okoznak a szankciók az orosz fintech szektorban

Súlyos árat fizet az orosz pénzügyi szektor Ukrajna megtámadásáért: az innovatív, felforgató fintechcégek számára a túlélés a tét. A pénzügyi szankciók nyomán sorsdöntő hetek, hónapok jönnek a kriptovaluták világában is.

Több mint egy hete kíséri feszült figyelemmel a világ az Ukrajnában zajló eseményeket, az orosz támadásra válaszul meghozott szankciók az élet egyre több területét sújtják. A pénzügyi szektor a legerősebben érintettek közé tartozik.

A drasztikus lépések az orosz fintecheket is nehéz helyzetbe hozzák, ami tartósan visszavetheti az ökoszisztéma fejlődését.

Az USA, Kanada és az Európai Unió döntéshozói szerdán jelentették be, hogy hét orosz bankot lekapcsolnak a SWIFT globális pénzügyi kommunikációs rendszerről. Az Egyesült Államok szankciókkal sújtja az orosz központi bankot is, ideértve a dollártartalékok befagyasztását. A Nyugat nem titkolt célja, hogy működésképtelenné tegye az orosz pénzügyi szektort, és a háború finanszírozásának ellehetetlenítésével kényszerítse békekötésre Vlagyimir Putyin elnököt. Minden jel arra utal, hogy a szankciók az orosz fintechek jövőképét is durván átrajzolják.

A jövőbeni működés a tét

Az orosz fintech szektor kifejezetten fejlettnek számít. Az EY globális tanácsadó 2019-es felmérése szerint

a fintechszolgáltatások elterjedtsége alapján Oroszország a harmadik a világon Kína és India után, a penetráció 82 százalék.

Az ökoszisztéma sajátossága, hogy Oroszországban a fintechek és a bankok az átlagosnál jobban egymásra utaltak.

Az agilis szereplők nehezen jutnak hozzá a legfontosabb pénzügyi engedélyekhez, amelyek elengedhetetlenek a széles körű működéshez. Az állami bankok ugyanakkor nem elég innovatívak, és a startupokra kell hagyatkozniuk, ha modern pénzügyi szolgáltatásokat akarnak kínálni ügyfeleiknek. A két közeg szinergikus együttműködése egyedivé teszi ezt a piacot. Ez a szoros viszony azt is jelenti azonban, hogy a bankokra kirótt szankciók a fintecheket is közvetlenül érintik, ami sokuk számára a jövőbeli működést is kérdésessé teheti.

A SWIFT lekapcsolása például minden olyan, magánkézben lévő vállalatot közvetlenül érint, amely a szankcionált bankokra támaszkodik a nemzetközi tranzakciók kivitelezésében. Ennél is nagyobb veszteségeket szenvedhetnek el azok a cégek, amelyek szoros üzleti együttműködésben dolgoznak az orosz bankokkal. A piac jellege miatt itt is egy méretes csoportról lehet beszélni.

Beszorulhatnak az orosz fintechek

A szakértők szerint az európai terjeszkedést tervező vállalatok is elbúcsúzhatnak ambiciózus terveiktől. „A legnagyobb csapást az európai jelenléttel rendelkező vagy ottani terjeszkedést tervező fintechek szenvedhetik el. Várhatóan a szabályozó hatóságok, az ügyfelek, a befektetők és a teljes nyilvánosság negatívan viszonyul majd hozzájuk a jövőben a külföldi piacokon” – nyilatkozta megkeresésünkre Sanjeev Kumar, a WhiteSight fintechkutató cég alapító-vezérigazgatója. A vállalatvezető hozzátette:

A fizetési szolgáltatások minden innovatív fintechmegoldás alapját jelentik. A háború nem csupán a fizetési értékláncot borítja majd fel jelentősen. Az orosz bankok lekapcsolása a SWIFT-rendszerről együtt jár azzal, hogy a lakossági fókuszú fizetési szolgáltatók fel fogják függeszteni oroszországi tevékenységüket.

Nem nehéz belátni, hogy a külföldi szereplők távozása és az orosz fintechek külpiacról való kiszorulása erőteljesen visszaveti majd a fejlődésben a teljes szektort.

A helyzet súlyosságát enyhítheti az a tény, hogy a fintechek egy része keleti irányba kíván terjeszkedni. A távol-keleti piacokon jóval kisebb megtorlás várható a konfliktus rendezését követően, így ez egy potenciális menekülőút lehet a jövőben. Rövid távon azonban minden ilyen törekvésről le kell mondani, amit a Tinkoff példája is jól mutat.

A Tinkoff Oroszország legnagyobb fintechcége. A neobank több mint 18 millió ügyféllel rendelkezik, amivel a hagyományos pénzintézetek közül is csak ketten előzik meg az országban. A Tinkoff jó ideje készült a Fülöp-szigeteki piacon való megjelenésre, a jelenlegi körülmények azonban ellehetetlenítik a szükséges banki engedélyek megszerzését az országban.

Rés a pajzson

A kiélezett helyzet néhány váratlan nyilatkozatot is szült. Éppen a Tinkoff alapítója, Oleg Tinkov volt az, aki nyíltan kiállt Ukrajna megtámadása ellen, és a béke biztosítására szólította fel az orosz vezetést. A milliárdos üzletember szavai sokakat megleptek, hiszen korábban közismerten jó viszonyt ápolt Vlagyimir Putyinnal.

Megjelentek az első rések a pajzson, amiket várakozásaink szerint hamarosan számos további követhet. A pontos hatás felméréséhez még várni kell, de nehéz elképzelni, hogy ez a helyzet ne az ökoszisztéma versenyképességének csökkenésével járjon.

Kriptovalutákba menekül a vagyon

Egy másik kritikus terület a kriptovaluták világa. Az összehangolt nemzetközi szankciók egyértelműen az orosz gazdaság megbénítását célozzák, sokan azonban attól tartanak, hogy a kriptovaluták segítségével ezek a korlátozások áthidalhatók.

Ukrajna inváziójának kezdete óta megduplázódott az orosz rubel és a bitcoin, valamint a tether közötti kereskedelem volumene. (A tether egy stablecoin, vagyis olyan kriptovaluta, amelynek az árfolyamát fiat pénzhez, jellemzően a dollárhoz kötik.) Hétfőn a forgalom elérte a 60 millió dollárt a Chainalysis elemző cég mérései alapján.

A jelek szerint tehát Oroszországban egyre nagyobb mennyiségű vagyont helyeznek át kriptovalutákba, vagy mozgatnak az országhatárokon kívülre.

További aggodalomra ad okot, hogy Oroszországban a kriptovaluta-penetráció nagyon magas, e téren is a globális élmezőnyhöz tartozik az ország. Szintén a Chainalysis kutatásaiból derül ki, hogy a külföldre indított kriptovaluta-utalások aránya Oroszországban már a konfliktus kirobbanása előtt is a harmadik legmagasabb volt a világon. És hogy kik foglalták el az első két pozíciót? Törökország és Ukrajna. A Chainalysis elemzői szerint a látványosan magas kelet-európai adaptáció mögött a tőkekiáramlás és a magas adóelkerülési hajlam állhat.

Erősebb szabályozói fellépés jöhet

A kialakult helyzet miatt nem meglepő, hogy egyre többen szemlélik gyanakodva a kriptoeszközöket. Az EU szigorú lépéseket tervez az ügyben. Az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde a hírek szerint szorgalmazza, hogy az Oroszországban operáló kriptotőzsdéknek tiltsák meg a tranzakciók lebonyolítását.

Amerikában a szenátus néhány demokrata tagja jelezte, hogy sürgős beavatkozásra lehet szükség a nyugati fellépés kompromittálódását elkerülendő. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszternek címzett levelükben a szenátorok hangot adtak azon aggodalmuknak, hogy a pénzügyminisztérium nem készült fel kellően a kriptoeszközökben rejlő kockázatok kezelésére.

Nagy-Britanniában szintén foglalkoznak a kérdéssel. A parlamenti képviselők egy csoportja levélben jelezte a brit pénzügyi felügyeletnek, hogy mielőbb új ajánlás kidolgozására van szükség, olyanra, amely támogatja a kriptovaluta-szolgáltatókat a szankciók érvényre juttatásában. A következő napokban vélhetően újabb döntés születik a kérdésben, de addig a kriptotőzsdék folytatják működésüket Oroszországban.

A kripto lelkét védenék

A legismertebb kriptotőzsdék eddig ellenálltak a politikai nyomásnak. A szankciók alá eső orosz magánemberek számláját befagyasztották, számukra nem elérhető a kriptovaluta-kereskedés. A lakosság körében azonban eddig nem voltak hasonló lépések. A világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance szerint annak egyoldalú tiltása, hogy az emberek hozzáférjenek a kriptovalutákhoz, teljességgel szembemenne azzal a küldetéssel, ami életre hívta ezeket az eszközöket.

Hasonló érveket hangoztattak a többiek is, mondván, a kriptovaluták éppen a nemzetközi bankrendszer dominanciájával szembeni fellépés élharcosai. Innen nézve valóban jogos a felvetés, hogy a teljes tiltással a kriptoeszközök hitelüket vesztenék, mindezt ráadásul pont akkor, amikor hirtelen nagy relevanciája lehet annak, hogy ezek decentralizált fizetőeszközök. Az általános tiltás ellen állt ki a Binance egyik riválisa, az FTX is.

Az amerikai bejegyzésű Coinbase és Gemini nem folytatnak tevékenységet Oroszországban, előbbi azonban kijelentette, nem fogja tiltani az orosz kriptotárcákat is érintő tranzakciókat.

A prominens szereplők tehát egységesen a tiltással szemben foglaltak állást.

A rájuk nehezedő nyomás azonban nő, elképzelhető, hogy a szabályozói fellépés hatására hamarosan kénytelenek lesznek minden orosz aktivitást ellehetetleníteni.

Vízválasztó lehet a következő néhány hét

A kriptopiacok számára jelenleg nehéz elfogadható végkimenetelt jósolni. Amennyiben rákényszerülnek a tiltásra, súlyos csapás érheti ezt a területet, és megkérdőjeleződhet a kriptovaluták valódi értéke. Ha ezt sikerül elkerülni, de bebizonyosodik a kriptovaluták szerepe a szankciók elkerülésében, az a társadalom széles rétegeit fordíthatja a közeg ellen. Ez hosszú időre elérhetetlenné tenné a régóta várt széles körű nyitottságot és elfogadottságot. A legtöbb, amiben az ökoszisztéma szereplői reménykedhetnek, az az, hogy elkerülik a kényszerű tiltást, és sikerül kimaradniuk a szankciók körül kialakuló botrányokból. Kérdéses azonban, hogy ez mennyire reális a jelen körülmények között.

Az mindenesetre kijelenthető, hogy Ukrajna megtámadásáért a teljes orosz pénzügyi szektor súlyos árat fizet. A likviditási gondokkal küszködő bankok a fintecheket is magukkal rántják, ami évekkel veti vissza az ország fintech szektorát. A kriptopiacon pedig az oroszországi eseményeken túlmutatva a globális jövőkép is bizonytalanná válhat.

A szerző a Peak Financial Services tanácsadója.

(Borítókép: Sergei Fadeichev TASS / Getty Images)