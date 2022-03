Az infláció nagyon régen volt ilyen magas, mint ma. Az is fokozza a problémát, hogy már a háború kitörése előtt is sokéves inflációs csúcsokról beszélhettünk, és a nyugati szankciók sem segítik a helyzet megoldását.

Az infláció növekedése a gyorsuló forintgyengüléssel együtt még magasabb inflációt eredményezhet.

A közép-kelet-európai befektetési alapokból és etf-ekből (exchange traded fund) áramlik ki a tőke, és bizony az orosz eszközöket az alapkezelők nem tudják eladni, ezért a magyar eszközöktől szabadultak. Részben ez okozta az utóbbi időszakban a magyar forint fokozott gyengülését is, ami nyilvánvalóan az inflációt is növelni fogja.

Szijjártó és Varga szerint a szankciók miatt szállt el a forint

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Varga Mihály pénzügyminiszter is megszólalt délután a hétfői forintgyengülésről.

Az Ukrajnában zajló háború nyomán bevezetett európai és amerikai szankciós intézkedések rendkívüli bizonytalanságokat okoznak az európai gazdaságban. Ezek a szankciók a magyar gazdaságnak is komoly nehézségeket okoznak, így a forint is a brüsszeli szankcióknak az egyik áldozata.

– idézi Szijjártó Pétert az MTI. Varga Mihály pénzügyminiszter is ehhez hasonlóan fogalmazott, miszerint a magyar forint a brüsszeli szankciók, amelyek már most komoly veszteséget jelentenek a magyar gazdaságnak. Szerinte a legnagyobb veszélyt Magyarország és a magyar forint számára az jelenti, hogy vannak olyanok, akik a szankciókat az energiaszektorra is kiterjesztenék.

Aki a szankciók kiterjesztését kéri, az a magyar emberekkel akarja megfizettetni a háború árát.

Mi lesz drágább a gyenge forint miatt?

A hatósági áras termékeknél – a csirkefarháttól a benzinig – nem tudni, milyen irányba mozdulnak majd el az árak, ha vége az ársapkának, mindenesetre az több mint valószínű, hogy olcsóbbak nem lesznek. A gáz a rezsicsökkentés miatt szerepel a hatósági áras termékek között, így ez várhatóan megmarad, viszont a megtartásához elengedhetetlennek tűnik, hogy az orosz gáz folyamatosan rendelkezésre álljon.

Ilyen környezetben az sem mindegy, hogy ebben az évben külföldi utazást tervezünk-e. Akár a devizaárfolyamok több hónapig tartó figyelésére is szükségünk lehet, hogy a mostani árfolyamnál olcsóbban juthassunk külföldi valutához.

A külföldről behozott élelmiszerek ára is drasztikusan emelkedhet, hiszen az infláción kívül a forint gyengülése is itt fog legjobban látszódni a bolti árakban, ugyanis az élelmiszerek a kimutatott inflációnál jellemzően nagyobb mértékben szoktak drágulni.

A többi importtermék, a külföldről rendelt áruk mind többe fognak kerülni az eddig megszokottnál, és erre csak ráerősít, hogyha a nettó beszerzési árak emelkednek, akkor bizony nagyobb lesz a megfizetendő áfa is.

A külkereskedelmi mérleg egyenlege néhány hónapig fel is borulhat, hiszen a Magyarországon jelen lévő gyártócégek közül a legtöbbnek importra van szüksége, és az export-import arányunk átmenetileg könnyen romlik, ameddig a vállalatoknak az importárak növekedését az exportárakba nem sikerül beépíteniük. Amikor sikerül az árakba építeniük, akkor ez viszont újabb inflációt generálhat.

