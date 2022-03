A régiós devizákkal szemben is nagyot zuhant a forint

Nemcsak az euróval és a dollárral szemben, de a közép-kelet-európai devizákhoz képest is nagyot esett a magyar fizetőeszköz értéke. A forinthoz képest a horvát kuna, a román lej, a cseh korona és még a lengyel złoty is sokkal jobban állja a sarat – a forintgyengülés 1 hónap alatt még ezekhez képest is 3–12 százalékos. A lengyel złoty kivételével az előbb felsoroltak mindegyike történelmi csúcson van a forinthoz képest, tehát a forint még sosem volt ilyen gyenge.