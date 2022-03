Gyengüléssel kezdett a forint szerdán

Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi devizapiacokon a kedd esti jegyzésekhez képest – adta hírül az MTI. Reggel hat órakor

egy euró 389,03 forintot ért a kedd esti 386,47 forint után;

a svájci frank jegyzése 380,07 forintról 383,85 forintra nőtt;

míg a dolláré 353,13 forintról 356,39 forintra emelkedett.

Az euró árfolyama 1,0917 dolláron stagnált.

Az elmúlt napokban többször is rekordmélyre zuhant a magyar fizetőeszköz, olyan is előfordult, hogy egy euróért 400 forintot is elkértek, ez ráadásul történelmi mélypontnak számít.

A kormány részéről Szijjártó Péter külügyminiszter, illetve Varga Mihály pénzügyminiszter is megszólalt a magyar fizetőeszköz gyengülésével kapcsolatban. A két tárcavezető egyaránt azon az állásponton volt, hogy a forint az Ukrajnában zajló háború miatt bevezetett európai és amerikai szankciós intézkedések miatt gyengül.

Kedden már egy nagyobb erősödést produkált a forint. A jegybank délután 2 órakor bejelentette, hogy a kamatfolyosó felső szélét 100 bázisponttal, 5,4 százalékról 6,4 százalékra emelte. A forint árfolyama kedd reggel még 395 felett is járt az euróval szemben, azonban kora délután már a 385-ös szint alá is benézett, a kamatemelést pedig 386,9 környékén várta.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a Monetáris Tanács keddi ülése utáni online sajtótájékoztatón leszögezte:

a jegybank készen áll minden eszközt alkalmazni a pénzpiaci stabilitásért.