A Shell maximálta a kiadható üzemanyag-mennyiséget

Március 10-től a Shell 106 töltőállomásának kisnyomású kútoszlopain tranzakciónként maximum 25 ezer forintért lehet vásárolni bármely típusú üzemanyagot – közölte csütörtökön a Shell Hungary. A február 22-én bejelentett tranzakciónkénti 100 literes limit a nemzetközi tranzitútvonalak mellett fekvő 12 állomáson továbbra is érvényben marad. A többi, nagynyomású kútoszloppal felszerelt állomáson korlátozás nélkül tölthetik fel járműveiket a vásárlók.

A régiós viszonylatban alacsonynak számító magyarországi üzemanyagárak hatásaként az utóbbi hetekben rekordszinten nőtt az üzemanyagkereslet a hazai Shell töltőállomásokon. Az értékesítés volumene a nemzetközi tranzit teherforgalom, a szomszédos országokból tankolni átlátogató kamionosok és személyautósok, valamint a tavaszi mezőgazdasági munkákat végző gazdálkodók beszerzései miatt kiugró mértékben megemelkedett a korábbi évekhez képest. A nagy tételben tankolók már rendszeresen vásárlói az eddig jellemzően csak a hazai lakosság által használt kutaknak is – olvasható a társaság közleményében. Kitérnek arra is, hogy a napon belüli vásárlások száma továbbra sem korlátozott ezeken az állomásokon. Az intézkedések mindegyik típusú üzemanyagra vonatkoznak.

Az intézkedés a Shell hálózatának kevesebb mint 10 százalékát, kizárólag autópálya melletti állomásokat érint és a visszavonásig érvényes.

Mol: Lesz üzemanyag a hosszú hétvégén

Az elmúlt napokban több szakértő is felhívta a figyelmet: elképzelhető, hogy a hosszú hétvégére fennállhat egy átmeneti üzemanyaghiány a kutakon. Mint arról szerda este beszámoltunk, több olvasónk is azt tapasztalta, hogy már most is vannak olyan kutak, ahol akadoznak az ellátások, de hallottunk olyanról is, hogy áttereltek autósokat egy másik töltőállomásra.

A Mol elnök-vezérigazgatója ugyanakkor cáfolta, hogy ellátási problémák merülhetnek fel Magyarországon az üzemanyag-ellátásban. Pedig az elmúlt napokban több jel is erre utalt, Hernádi Zsolt azonban szerda este kijelentette, hogy jelenleg legfeljebb logisztikai problémáról lehet szó, de az is „csak átmeneti, mire kiszolgálják a kutakat”.

Biztos, hogy nem lesz a hosszú hétvégén ellátási probléma – szögezte le Hernádi Zsolt, hozzátéve, hogy jelentősebb korlátozást sem terveznek bevezetni, egy személygépkocsit továbbra is meg tudnak tankolni a fogyasztók.

(Borítókép: Róka László / MTI)