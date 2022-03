Azonnali kormányzati beavatkozást kérnek a fuvarozók az üzemanyaghiány miatt

Csütörtökön tett közzé közleményt saját honlapján a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, amelyben azonnali kormányzati beavatkozást kértek az üzemanyaghiány miatt. Mint írják: „az üzemanyagárstop soha nem látott felvásárlási rohamot indított el a hazai kutakon”.

Az egyesület közleményében arra is kitér, hogy a magyar utakat elsőként a külföldi járművek, a kamionok és a határ menti személygépkocsik lepték el. Hozzáteszik:

az ebből eredő készlethiány miatt megindult a magyar cégek, a mezőgazdasági fogyasztók és a lakosság részéről is a felvásárlás.

Állításuk szerint ma a benzinkutakon általános a mennyiségi korlátozás, és egyre több az olyan töltőállomás, ahol nincs gázolaj. Az ellátási lánc gerincét adó kamionok nem jutnak üzemanyaghoz sem a közkutakon, sem a belső üzemeltetésű, céges tankolóhelyeken, készlethiány miatt – fogalmaznak.

A nagykereskedelmi végfelhasználókra nem érvényes a korábban bevezetett árstop, jellemzően ebbe a kategóriába tartozik minden belső, céges kút. Emiatt több ezer kamion tankolása tevődött át a lakossági töltőállomásokra, ami fokozza a készlethiányt – írták.

Az MKFE álláspontja szerint az árstopszabályozás korrekcióra szorul, az egyesület szerint a stabil üzemanyag-ellátáshoz pedig további szabályok bevezetése indokolt, amelyek az alábbiak:

haladéktalanul korlátozni kell a külföldi járművek tankolási lehetőségét a magyar kutakon,

ki kell terjeszteni az ársapkát a nagykereskedelmi végfelhasználókra, és biztosítani kell minden töltőállomás és nagykereskedelmi végfelhasználó számára az állandó készleteket.

Van olyan cég, amely már maximálta a kiadható üzemanyag mennyiségét

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy március 10-étől a Shell 106 magyarországi töltőállomásának kisnyomású kútoszlopain tranzakciónként maximum 25 ezer forintért lehet vásárolni bármely típusú üzemanyagot.

A Shell Hungary tájékoztatása szerint a február 22-én bejelentett tranzakciónkénti 100 literes limit a nemzetközi tranzitútvonalak mellett fekvő 12 állomáson továbbra is érvényben marad.

A többi, nagynyomású kútoszloppal felszerelt állomáson korlátozás nélkül tölthetik fel járműveiket a vásárlók.

A Mol elnök-vezérigazgatója szerint lesz üzemanyag a hétvégén

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorában cáfolta, hogy Magyarországon ellátási problémák merülhetnek fel az üzemanyag-ellátásban.

Azt is hozzátette, hogy a hosszú hétvégén biztosan nem lesz ellátási probléma. Korábban ugyanis több ilyen információ is napvilágot látott. A vállalat vezetője a műsorban kijelentette: jelenleg legfeljebb logisztikai problémáról lehet, de az is „csak átmeneti, mire kiszolgálják a kutakat”.

Március 10-én, csütörtök este fél 10-kor mindenesetre rendkívüli Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Marad a benzinárstop, és biztosított az üzemanyag-ellátás Magyarországon címmel, amelyet a miniszter Hernádi Zsolttal közösen tart.

A Kormányinfót az Index ezúttal is percről percre közvetíti. Lapunk a négynapos ünnepi hétvége előtt arról kérdezte az embereket, mennyit tankolnak, és tartanak-e attól, hogy nem lesz elegendő üzemanyaguk. Erről készült felvételünket ide kattintva nézheti meg.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)