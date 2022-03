Megtelnek a vidéki szállodák a hosszú hétvégére

Biztatóan indul a március a szállodaiparban, a hosszú hétvégére mondhatni megtelnek a vidéki szállodák – mondta az Index érdeklődésére Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke. Tudomása szerint szinte mindenhol teltházas a március 12-13 éjszaka, de azokban a hotelekben is, amelyek 4 éjszakás csomagban értékesítették a hosszú hétvégét, jellemzően 90 százalékos a foglaltság. Ez kicsivel marad el a 2019-es, járvány előtti vendégforgalomtól, noha az árbevételben emelkedést jelent márciusra. A hosszú hétvége hagyományosan lendít a márciusi forgalmon, és bízunk benne, hogy a háború miatti aggodalmak ellenére megmarad a belföldi vendégek utazási kedve – tette hozzá Baldauf Csaba.

A fővárosban továbbra is inkább a külföldi vendégek jelenléte határozza meg a szállodák kihasználtságát, a márciusi hosszú hétvége ezért nem jelent kiemelt foglaltságot, a belföldi vendégek aránya továbbra is legfeljebb 5-10 százalék körül alakul Iváncsics Nándor, a Szállodaszövetség budapesti régióvezetője szerint. A budapesti szállodapiac poszt-covid állapotában egyébként jelenleg a 2019-es 21 ezer szobához képest 18 ezerrel üzemel, úgy, hogy a járvány miatt átmenetileg bezárt hotelek egy jelentős része már újranyitott, másokat azonban épp most újítanak fel. De a következő hónapokban is várható több új, az elmúlt évtized piaci fejlődése hatására épített szálloda nyitása is.

2019 márciusában egyébként 73-75 százalékos foglaltsággal működtek a hotelek, 2021-ben 10 százalék volt az egész havi összkihasználtság a budapesti szállodákban, az idén ez 50-60 százalék körül alakul úgy, hogy a tavaly őszi növekedést előbb a december-januári omikron-hullám törte meg, majd pedig az orosz-ukrán háború okozott átmeneti megtorpanást. Ez utóbbi részben az orosz vendégek részéről foglalás-visszamondásokban jelentkezett, részben pedig a nyugat-európai vendégektől érkezett átmenetileg kevesebb foglalás – mondta Iváncsics Nándor, aki egyébként a Mercure Budapest City Center igazgatója. A szektor szereplői bíznak abban, hogy a háború hamarosan véget ér, illetve, hogy áttételesen nem lesz jelentősebb hatása az utazási kedvre sem a harcok alakulásának, sem pedig a gazdasági szankciók áttételes, lakossági jövedelmekre gyakorolt esetleges negatív hatásának.

Segítség a menekülteknek

Most már észrevehető volumenben vannak ukrán, illetve Ukrajnából érkező más állampolgárságú szállóvendégek, elsősorban nők és gyerekek is a hazai kereskedelmi szálláshelyeken, főleg Kelet-Magyarországon, de Budapesten, és Székesfehérváron is – mondta Baldauf Csaba. Iváncsics Nándor szerint fizetővendégként, illetve civil és állami szervezetek által elhelyezett vendégként várhatóan egész márciusban meghatározó lesz a jelenlétük a fővárosi szállodákban.

Jellemzően egy-két napot maradnak, de azért akadnak többen is, akik most egy kicsit hosszabb időre, akár több hétre jelentkeznek be, abban bízva, hogy hamarosan hazatérhetnek Ukrajnába. A tapasztalatok szerint a fővárosban jellemzően minden kategóriába tartozó szállodákban van ukrán vendég, és nem csak az olcsóbb szálláshelyeket keresik. Az árakat érdemben nem emelték a fővárosban, senki nem akar nyerészkedni a helyzeten – jegyezte meg az elnök.

A Szállodaszövetség múlt héten közzétett felhívására – miszerint ha a tagok segíteni kívánnak az Ukrajnából menekülők ellátásában – már több mint 30 szálloda jelezte, az ország különböző részeiből, hogy ingyen szállással és hozzá étkezést biztosítva tud fogadni menekülteket.

A felajánlott szobakapacitásokat a szövetség és a Migration Aid közös koordinálással osztja el a rászorulók között. Ezen az oldalon pedig várják a további szobafelajánlásokat.

(Borítókép: Baldauf Csaba 2021. július 21-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)