Új eljárással törnék meg a Facebookot és a Google-t Európában

Az Európai Unió versenyjogi részlege és az Egyesült Királyság Verseny- és Piacfelügyeleti Hatósága (CMA) pénteken jelentették be párhuzamosan folyó vizsgálataikat, amik a Google és az azóta Meta néven futó Facebook-anyacég közötti lehetséges összejátszást próbálják feltárni. A „Jedi Blue” (kék jedi) kódnéven ismert belsős megállapodást 2018 szeptemberében köthették meg, a vádak szerint azzal az elsődleges céllal, hogy teljesen ellehetetlenítse a Header Biddinget (prebid), ami akkor a Google Open Bidding rendszerének legnagyobb versenytársa volt – írja a CNBC.

Ez a licitalapú rendszer lényegében egy automatizált hirdetési technika, amelyben a hirdetésvásárlók valós időben licitálnak több felületre. Ezzel ők kiválaszthatják, hogy melyik felületen keresztül érik el a legolcsóbban a célközönségüket. A hirdetési felületek biztosítói pedig könnyen találnak maguknak ügyfeleket, hatékony eszközük van arra, hogy folyamatos legyen a kihasználtságuk.

A Header Bidding (prebid) és a Google Open Bidding rendszerei sok területen különböznek egymástól, de a leglényegesebb eltérés, hogy a Header Bidding több csatornán fogad egyidejűleg ajánlatokat, és így a hirdetést publikáló oldal a legnagyobb haszonnal tudja értékesíteni a felületeit. A prebid sok szempontból letisztultabb, és ugyan a piaci szereplőknek jobban megéri a precízebb célközönség-elérés miatt, a felületek biztosítói pedig jobb kihasználtságon üzemelhetnek, hátránya, hogy a weboldalak betöltési sebességét lassítja, ami amellett, hogy rontja a felhasználói élményt, a keresési listákon is lejjebb löki a sok különböző platformot befogadó oldalakat, vagyis kevesebb felhasználót érnek el.

A Google–Facebook pedig ezt játszotta ki a Google Open Bidding platformmal. A vélelmezhető megállapodás lényege az volt, hogy a Google elsőbbséggel és kedvezményes árakon adott a Facebooknak kiemelt hirdetési helyeket, cserébe a Facebook elköteleződött a rendszer mellett, és nemcsak azt vállalta, hogy eltekint a prebid használatától, hanem azt is, hogy ők sem fejlesztenek a jövőben rivális hirdetési rendszert.

A versenykorlátozó megállapodás gyanúját először Texas állam kezdte vizsgálni még 2020-ban, a nyomozás pedig a mai napig tart. Már az eljárás elején is arra utaltak a jelek, hogy a két cégóriás összejátszik azzal a céllal, hogy duopol helyzetben maradhassanak a hirdetéskiszolgálás terén. Hiába számított előrelépésnek a Header Bidding által megalkotott rendszer, a Google-nek többet ért az, hogy az ő programjaikat, illetve hirdetésvásárló rendszereiket használják az ügyfelek. Úgy is, hogy a másik platformon is ők voltak a legnagyobb nyertesek, akik a legtöbb hirdetést húzták be.

A texasi nyomozásból kiderült, hogy belső dokumentumokban a Goggle „egzisztenciális fenyegetésként” hivatkozott a Header Biddingre, és így jutottak el a „Jedi Blue” feltárásához is.

Margrethe Vestager, aki az EU-s oldalról koordinálja a vizsgálatot, elmondta, hogy ha megerősítést nyer a feltételezés, miszerint a Google és a Meta a konkurens Header Bidding ellehetetlenítéséért kötöttek megállapodást, az azt jelentené, hogy szándékosan „korlátozták és torzították a versenyt”, ami nemcsak a feltörekvő startupok és a többi kiadó számára lenne hátrányos, de végső soron a fogyasztók is hátrányt szenvednek.

A két cég reakciója nem tűnik koordináltnak. Míg a Meta arról nyilatkozik, hogy nincs kizárólagos megállapodása a Google hirdetési részlegével, és meglévő szerződései elősegítik a felek közti versenyt, hozzátéve, hogy együtt fognak működni a hatóságokkal, addig az egyik Google-vezető „félrevezető támadásnak” nevezte az eredeti nyomozást, és a társaság egy szóvivője januárban elmondta, indítványozni fogják az ügy beszüntetését, mivel a történet „tele van pontatlanságokkal, és jogilag is értékelhetetlennek minősül”.

