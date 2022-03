Hiába a kormányzati lépések, Magyarországra járnak tankolni a szomszédos országokból

A magyar kormány csütörtök este jelentett be új lépéseket az üzemanyagár korlátozásával összefüggésben. Ennek értelmében előírták azt, hogy a Magyarországon áthaladó, 3,5 tonna feletti külföldi járművek csak piaci áron tankolhatnak, a rendelkezés azonban a kisebb gépjárművekre nem vonatkozik.

Hogy mindez a gyakorlatban mit jelent, azt a horvát köztévének (HRT) most a magyar határ közelében élők mondták el. Beszámoltak arról, hogy Letenyére járnak át tankolni, mivel a magyar város – a HRT megfogalmazása szerint – „valóságos Mekka” számukra. Korábban egyébként már vásárolni is szívesen jártak át, mivel Horvátországban arányaiban drágább minden a boltokban (viszont a fizetések is magasabbak).

Én egy, a határtól öt kilométerré lévő faluban élek. Itt három kunával [körülbelül 150 forinttal – a szerk.] olcsóbban tudok tankolni literenként, ami egy teljes tankolásnál 150 kunát jelent [5000 forint – a szerk.]. Aztán megyünk vásárolni, és megveszünk mindent, amit lehet

– mondta az egyik, Murakirályban élő horvát lakos a HRT-nek Letenyén. Egy másik, csáktornyai nő mindeközben azt mondta: „Azért jöttem ide, mert az emberek mondták, hogy olcsóbb a tankolás. Most először tettem így.” A HRT egyik riportere az adásban be is jelentkezett az egyik benzinkútról, és leellenőrizte, hogy tényleg működik a dolog.

A HRT arról is beszámolt, hogy szombaton az egyik benzinkúton már ki is fogytak az üzemanyagból a benzinturizmus miatt. A horvát csatorna szerint azonban nemcsak Horvátországból, hanem még Ausztriából és Szlovéniából is átjárnak tankolni az emberek. A Mol az átlagos, napi 5 millió liter üzemanyag helyett most naponta 15 milliót ad el – tette hozzá a HRT.

A horvát köztévé oldalán azt is leírták, hogy Magyarországon a magas infláció miatt fagyasztották be az üzemanyag árát, illetve hogy sokak szerint Orbán Viktor a választások miatt hozta meg a döntést. „Akárhogy is, a horvátok tömegesen járnak át tankolni a hosszú sorok ellenére is” – olvasható a HRT oldalán.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)