Attól még nem lesz milliárdos, ha megnyerte a busás főnyereményt

Mint arról korábban az Index is beszámolt, egy milliárdossal gazdagabb lett Magyarország, ugyanis valaki elvitte az ötös lottó 1 596 759 860 forintos főnyereményét. A szombati sorsolás napja ráadásul annyiban is különlegesnek bizonyult, hogy a 10. játékhéten nem csak az ötös lottón, hanem a jokeren és a luxoron is volt telitalálat.

A nyertes azonban még nem nyugodhat meg, hiszen a kifizetés még odébb van. A sorsolástól számított 90 napon belül jelentkeznie kell a Szerencsejáték Zrt.-nél. A nagy összegű nyeremények esetére a lottótársaság külön telefonszámot tart fenn, az úgynevezett nagynyertes-vonalat, melynek száma a szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható – írja a Pénzcentrum.

Ha a szerencsés játékos telefonon jelentkezik, a társaság elsősorban a szelvényen lévő információk alapján megbizonyosodik arról, hogy valóban a nyertessel beszél. A fizetési eljárás lefolytatása csak ezt követően kezdődik meg, amelynek része a személyes találkozó is. Ekkor kell leadni az eredeti szelvényt, majd megvizsgálják annak érvényességét. A beazonosítást követően kezdődik meg a nyeremény kifizetési eljárása.

A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik.

A Szerencsejáték Zrt. eddigi tapasztalatai alapján, a játékosok többsége csak akkor hiszi el, hogy ő ütötte meg a főnyereményt, ha már ki is fizették neki a pénzt.

Volt azonban olyan is, akinek csak egyszer volt szerencséje: 2017-ben megnyerte az ötös lottó 1,4 milliárd forintos főnyereményét, ám ezt a 90 napos határidő lejártával el is bukta. Legutóbb pedig 2020-ban szalasztotta el valaki a joker 80 millió forintos nyereményét.