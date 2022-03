Maradhat a társasági adó, nincs veszélyben az energiaellátás

A következő időszakban is biztosítva lesz Magyarország energiaellátása, az Európai Unióban pedig nem lesznek olyan szankciók, amelyek érintenék az olaj- vagy a gázellátást – mondta Varga Mihály az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereinek brüsszeli tanácskozása után.

Az uniós tagállamok szakminiszterei a társasági adó globális szintű minimális mértékéről is vitáztak. Varga Mihály ezzel összefüggésben úgy fogalmazott: Magyarország az elmúlt hónapokban intenzív tárgyalást folytatott arról a javaslatról, ami az OECD szintjén elért globális megállapodás uniós jogba való átültetésére irányul.

Hozzátette: az EU Tanácsának francia elnöksége komoly munkát végzett, a magyar kormány így pozitív jelzést kapott arról, hogy továbbra is fent lehet tartani a kedvezményeket a hazai adóalkalmazásban.

A megállapodás magyar részről rendben van, nem kell adót emelnünk, vállalkozásaink döntő többségére számára továbbra is a kedvezményes 9 százalékos kulcsot tudjuk fenntartani, így meg tudjuk védeni a hazánkban működő cégek érdekeit

– jelentette ki Varga Mihály.

A tárcavezető az uniós helyreállítási alapról is beszélt. Azt nevezte meg célként, hogy az egyeztetéseket minél gyorsabban lezárják, amivel Magyarország megkaphatná a forrásokat.

Az energiaellátás biztosítva

Varga Mihály arról is beszámolt, hogy az orosz kőolaj és gáz beszerzését energiabiztonsági és versenyképességi szempontok miatt sem lehet lecserélni, ezt pedig szerinte az orosz energiahordozók elzárását követelőknek is be kell látniuk.

A politikus úgy látja, hogy az Ukrajnával szomszédos uniós tagállamok rendkívüli terhet viselnek az orosz–ukrán háború miatt. Ugyanis ezek a tagországok fogadják be a legtöbb ukrán menekültet, és ezen államok gazdaságait érintik leginkább a háború következményei és az Oroszország elleni szankciók hatásai – tette hozzá.

Ezeknek a tagállamoknak most jelentős pluszköltségeik vannak, amelyek enyhítéséhez az EU-nak is minél gyorsabban hozzá kell járulnia

– fogalmazott a tárcavezető.

Az Európai Unió újabb szankciókat fogadott el

Az Európai Unió kedd reggel hivatalosan is elfogadta a negyedik Oroszország elleni szankciócsomagot, amely többek között a vagyonok befagyasztását, az orosz energiaszektor korlátozását és Roman Abramovics utazási tilalmát is magába foglalja.

A szankciók:

Importtilalom az acéltermékekre.

Új beruházások tilalma az orosz energiaszektorban (kivétel a polgári atomenergia és bizonyos energiatermékek EU-ba történő importja).

A luxuscikkek uniós exporttilalma.

Oroszország és az orosz vállalatok uniós hitelminősítő intézetek általi minősítésének és az orosz ügyfeleknek nyújtott minősítési szolgáltatások nyújtásának tilalma, amivel Oroszország még inkább elveszítené az EU pénzügyi piacaihoz való hozzáférést.

Szijjártó Péter egy közösségi oldalára feltöltött videóban reagált az unió által elfogadott újabb szankciós csomag elfogadására. A külügyminiszter elmondta, hogy Brüsszelben nagyon komoly viták zajlottak az ügyben az elmúlt négy napban.

A tárcavezető leszögezte, hogy a magyar energiaellátás biztonságban van. Az Európai Unióban a legnagyobb vita elmondása szerint arról szólt, hogy a szankciók mennyiben érintsék az orosz energiaszektort és az Európába irányuló energiaszállításokat.