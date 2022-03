A befektetőkön is segíthet, ha végre vége lesz a háborúnak

Az orosz–ukrán háború a befektetők dolgát is megnehezíti. A bizonytalan jövő a befektetések rákfenéje, így nemcsak a menekülteket, hanem a befektetőket is nagy megnyugvással töltené el, ha végre vége lenne a háborúnak.

A háború viszontagságait jól láthatjuk innen, a szomszéd országból, hiszen menekültek sokasága érkezik hozzánk. Sokan segítenek rajtuk, és valóban rengeteg támogatásra van szükségük. Miközben a menekültek nemcsak anyagilag, hanem fizikailag és lelkileg is szenvednek, addig a befektetők a befektetéseik árfolyamának esésén érzékelhetik, hogy háborús időszakot élünk. Azonban van fény az alagút végén! Ha a befektetők úgy érzékelik, hogy közeledik az ukrán és az orosz fél álláspontja, akkor a pénz- és tőkepiacokon is a megnyugvás jeleit vehetjük észre. Éppen ezt tapasztalhatjuk ezekben a napokban is.

A háború csak rátett egy lapáttal

A kötvénypiacokon és a részvénypiacokon is vérzivataros időszakban van részük a befektetőknek. Nem volt könnyű dolguk azoknak, akik korábban az összes pénzüket befektették, hiszen már a háború előtt is nagy esések bontakoztak ki. A háború és a kivetett szankciók is erre tettek rá még néhány lapáttal. Azt se felejtsük el, hogy 2009-től 2021-ig nagy emelkedésen volt túl a részvénypiac. A részvények többségét érintő, legalább három hónapja tartó esésnek köszönhetően sok részvény már ötven-hetven százalékra van a mindenkori csúcsaitól, de még olyan részvényeket is találhatunk, amelyek kilencven százaléknál is többet zuhantak.

Az sem mellékes, hogy a háború vége is csak a kockázatok egy részét tüntetné el a piacokról, azonban a magas infláció és a várható jegybanki kamatemelések ellenére is megvan annak az esélye, hogy a háború végét követően pozitív elmozdulást láthassunk a kockázatos eszközök árfolyamában. Mindez azért is lehetséges forgatókönyv, mert a piacok már akár hét-nyolc amerikai kamatemelést is beárazhattak, így a befektetőket már nem érheti meglepetésként, amikor március 16-án az amerikai jegybank szerepét betöltő FED minden bizonnyal elkezdi a kamatemelési ciklusát.

Sokszor a kedvezőtlen eseményekre vonatkozó várakozás okozza a felfordulást a piacokon, így a bizonytalansági tényezők megszűnése és még a kedvezőtlen várakozások tényleges bekövetkezése is sokat javíthat a részvénypiaci hangulaton. Talán az lenne a legfontosabb, hogy a FED egyértelműen meghatározza az elkövetkezendő kamatemelési ciklus részleteit, erre azonban korábban nem gyakran volt példa. Fontos lenne tudniuk a befektetőknek, hogy hány kamatemelésre kell számítaniuk, a ciklus végén pedig milyen magasságban lesz az alapkamat, és arra is, hogy ezzel az inflációt sikerül-e visszaszorítani a jegybank által célként meghatározott sávba.

Íme a változások, és már Kína is rákapcsol

Elég megnéznünk az amerikai S&P 500-indexet, hogy észrevegyük, milyen széles körű eséssel van dolgunk. Az index 2022. január 4-én 4818 pontnál érte el mindenkori maximumát. Március 15-én 4262 ponton állt, ami a csúcshoz képest 11,5 százalékos lejtmenetet jelent.

Ha megnézzük a többi tőzsdét, talán még siralmasabb képet láthatunk. A szintén amerikai Nasdaq 100-tőzsdeindex az S&P 500-nál nagyobb esést szenvedett el. Március 15-én 13 458 ponton állt, ez körülbelül húsz százalékkal van a 2021. november 22-én elért, 16 765 pontos csúcsa alatt.

A német DAX 2021. november 17–19. között 16 290 ponttal új csúcsot állított be. Március 16-án 14.15-kor 14 288 ponton állt, ami 12,3 százalékkal alacsonyabb, mint a mindenkori csúcs.

A francia CAC-40-tőzsdeindex a 2022. január 5-én elért 7385 pontról március 16-án 14.20-ig 6355 pontra csökkent. Ez majdnem 14 százalékos esést jelent.

Az angol FTSE-100 2022. február 10-én megközelítette a 7630 pontot is. Március 16-án 14.42-kor 7265,7 ponton állt, ami mindössze 4,7-4,8 százalékos leértékelődést jelent.

Az olasz MIB-index 2022. január 5-én 28 212 pontnál ért el a csúcsára, március 15-én pedig 23 500 ponton zárt, ami a csúcshoz képest 16,7 százalékkal van lejjebb.

Az utóbbi napokban megfigyelhető, hogy a piacok kicsit megnyugodtak, jellemzően emelkedtek az előző napokban az amerikai és az európai részvénypiacok is. Ennek ellenére ugyanezen a néhány napon a kínai piacon hatalmas esés bontakozott ki. Talán ennek is köszönhető, hogy most már a kínaiaknak is lépniük kellett, hogy a befektetőket megnyugtassák: a Marketwatch a Hszinhua hírügynökségre hivatkozva március 16-án megírta a kínaiak bejelentését, miszerint támogatja a tőzsdét, stabilan tartja a részvénypiacait és intézkedéseket hajt végre a gazdasági növekedés fellendítésére. Ennek hatására a legnagyobb kapitalizációval rendelkező kínai részvények árfolyama szerdán 15.30-kor nagyon alacsony szintekről több mint húszszázalékos emelkedésben volt a keddi záróárfolyamhoz képest. Világszinten szerdán is emelkedést láthatunk a részvénypiacokon, és még ennél is jobban megnyugodhatnak a kedélyek, amint eljön a háború vége.

(Borítókép: Egy New York-i tőzsdén dolgozó emberek 2022. február 24-én. Fotó: Michael M. Santiago / Getty Images)