Luxusmárkává alakulhat át egy futballklub

Az elmúlt 10 évben a Paris Saint-Germain olyan dinamikusan és megfontolt marketinggel építette fel a márkáját, hogy napjainkban nemcsak futballklubként, hanem külön divatmárkaként is beszélnek róluk. A csapat tulajdonosa világszerte számos üzletet nyitott már és olyan nagy múltú házakkal működik együtt, mint a Dior, a Stüssy, az Air Jordan vagy a Fanatics licencelt sportruházat-kereskedő.

A múlt héten a New York-i 5th Avenue-n is megnyílt a PSG 16. boltja közvetlenül a Louis Vuitton és a Valentino mellett, de Los Angelesben, Tokióban és szülővárosában, Champs-Elysées-ben is van már üzlete. A PSG e-kereskedelmi értékesítése a mezek, a tréning- és egyéb ruházati kiegészítők eladása után elérte a 40 millió dollárt is, amelyek többsége a Nike licencelésével készül. Míg a legtöbb termék ára 100 dollár alatt van, a luxuskollaborációk borsos árai ellenére órák alatt elfogynak a webáruházakból – írja a Business Fashion.

A klub célja, hogy e-kereskedelmi bevételük 2026-ra átlépje a 60 millió dollárt. A PSG globális marketingjét és kereskedelmi tevékenységét egyébként a Fanatics irányítja, akik most Kína- és Európa-szerte terjeszkednének. A PSG egyébként a világ 10 leggazdagabb futballklubjainak egyike: 2021-ben bevételeik a 600 millió dollárt súrolták, amelynek jelentős részét műsorszórásból származó bevételek és szponzorációk tették ki.

A vállalat e-kereskedelmi forgalma azonban 2020 óta dinamikusan, 300 százalékkal nőtt, amely mindenekelőtt az ázsiai és észak-amerikai terjeszkedésnek köszönhető.

Marc Armstrong, a PSG szponzorációs igazgatója még Lionel Messi argentin klasszis leigazolása előtt tudta, hogy marketingszempontból kiváló választás lesz a 34 éves labdarúgó. Átigazolása után ugyanis 8 új szponzor kopogtatott a PSG-nél, többek között a Dior és a crypto.com.

„Messinek köszönhetően” a Nike-val kötött együttműködésük 2032-ig biztosított, a vállalat évi 75 millió euróért felel a futballcsapat felszereléséért, ráadásul a Coca-Cola is 2024-ig hosszabbított velük.

A portál szerint az elmúlt hónapokban kötött megállapodások segítettek a PSG márkát a divatszférába emelni, kihasználva a klub kapcsolatát a párizsi stílussal, a hip-hoppal és az ifjúsági kultúrával.

A klub játékosai, mint például Neymar Jr. vagy Kylian Mbappé, ugyanis már régóta az olasz és a párizsi divathét fontos szereplői. A 23 éves Mbappét választotta a Dior nagykövetévé, de 2019 óta van egy közös életmód-kollekciója a Nike-val is. Neymar például évek óta dolgozik a Balmainnal, a Pumával és az Armanival is.

(Borítókép: A Paris Saint-Germain futballklub játékosai 2020. március 11-én. Fotó: UEFA – Handout / UEFA / Getty Images)