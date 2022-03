Új kompokat kap a Balaton

A kormány támogatásával folytatódik a Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) mostani flottájának megújítása, az első komp néhány napja már vízre is került, de még az idén megérkezik majd mind a négy új a Balatonra – tájékoztatta az MTI-t a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).

Mint írják, a BAHART a 6,6 milliárd értékű állami tőkeemelésnek köszönhetően két 45 méteres kompot, és két 35 méteres katamaránt szerez be mintegy 57 milliárd forintból. A fejlesztések folytatására az értékesített ingatlanokból származó bevétel nyújt fedezetet. Az MTÜ közléséből kiderül, hogy az egyik komp – amely az első új hajó – a napokban került vízre a gyártó komáromi üzemében.

Hozzáteszik, hogy szerelési munkálatok a vízen folytatódnak, majd az üzempróbák is megkezdődnek. Áprilisban az egyik katamarán is vízre kerül,majd a hajók szállításra való felkészítése is megkezdődik.

Mivel az új járművek a méretükből adódóan teljesen összeszerelt állapotban nem szállíthatók a Sión, végszerelésük a Balatonon történik. A kompok Szántódrév és Tihanyrév között, míg a katamaránok Siófok és Balatonfüred, illetve Tihany között, valamint a Fonyód-Badacsony útvonalon közlekednek majd.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy tavaly csaknem 21 százalékkal nőtt a menetrendi hajók forgalma a korábbi évhez képest. A Bahart tájékoztatása szerint a balatoni kompok utasforgalma is csúcsot döntött, mivel az összesített utasszám megközelítette a kétmilliót. Az idei balatoni hajózási szezon Húsvétkor veszi kezdetét.