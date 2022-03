Foglalkoztatnának ukrajnai menekülteket a magyar kereskedelemben

A műszaki és az élelmiszer-kiskereskedelemben működő cégek is alkalmaznának állományukban ukrajnai menekülteket – tájékoztatta több, az érintett területeken dolgozó cég az MTI-t. Egy március 7-én megjelent kormányrendelet szerint ugyanis a menedékes személy engedélymentesen jogosult munkát vállalni Magyarországon, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

A Media Markt jelezte: munkaerő-toborzását kiterjeszti az Ukrajnából érkező, magyarországi menekültstátusszal bíró munkavállalókra is a kormányrendeletnek köszönhetően.

Az Aldi Magyarország válaszában kifejtette, hogy a cégnél több területen is vannak nyitott pozíciók, így a bolti, a logisztikai és az informatikai területre is keres munkatársakat a cég. Hozzátették: ezek a pozíciók, valamint a részmunkaidős foglalkoztatás az Ukrajnából érkező menekültek számára is nyitva állnak.

A Spar és a Lidl még vizsgálja a menekült munkavállalók foglalkoztatásának lehetőségét, előbbinél a részletek kidolgozása már folyamatban van. A Spar azt válaszolta: a kormány intézkedéseivel összhangban vizsgálják a menekültek munkavállalási és belépési lehetőségeit azonos pályázati feltételek esetén.

