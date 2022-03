Elemzők: 40 millió ember kerülhet mélyszegénységbe, Magyarország nagyon rossz példát mutat

A Center for Global Development (CGD) nevű amerikai kutatócég azt írta egy friss elemzésében, hogy az orosz–ukrán háború miatt akár 40 millió ember is a mélyszegénység sorsára juthat. Arra is figyelmeztettek, hogy egy Magyarországon foganatosított kormányzati lépés is súlyosbíthatja a válságot, és azt kérték, hogy mások ezt ne vezessék be.