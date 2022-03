Megvette a One Telecommunicationst, piacvezető lett Albániában a 4iG

A 4iG az Indexhez is eljuttatott sajtóközleményében azt írta: az albán versenyjogi hivatal jóváhagyásával vásárolták meg a 25 éves múlttal rendelkező albán mobilszolgáltató 99,899 százalékos közvetett tulajdoni hányadát.

Közlésük szerint a szolgáltatónak 632 saját adótornya van, amelyek a 4G/LTE-szolgáltatások mellett már az 5G-alapú mobilkommunikációra is alkalmasak. Ezenkívül 137 kiemelt ügyfélponttal rendelkezik, és 420 munkavállalót foglalkoztat. Mobilpiaci részesedése 2021-ben meghaladta a 41 százalékot, a vállalat kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménye pedig 2020-hoz képest 28,5 százalékkal, 27 millió euróra emelkedett 2021-ben.

A 4iG érdekeltségében lévő ALBtelecommal együtt a vezetékes és a mobiltávközlési szolgáltatási szegmensben is piacvezető vállalatcsoport jött létre az albán telekommunikációs piacon

– írták, majd azt is részletezték, hogy a One Telecommunications 1,36 millió előfizetőjével Albánia második és egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója.

A közleményben emlékeztettek arra is, hogy a One tavaly júniusban állapodott meg mobilhálózatának és szolgáltatásainak korszerűsítéséről szóló ötéves partnerségről az Ericssonnal, amely keretében a legmodernebb svéd rendszerekkel és berendezésekkel javították a hálózati minőséget, illetve felkészültek az 5G bevezetésére. A már lezárt hálózatfejlesztést az Umlaut „Best in Test” nevű független felmérése is visszaigazolta 2021 elején: Albániában a One Telecommunications mobilhálózata nyújtotta a legjobb minőségű és a leggyorsabb letöltési sebességet.

„A One Telecommunications az elmúlt két évben összesen 92 millió eurós beruházást hajtott végre az albán távközlési piacon, ami az ország legnagyobb telekommunikációs ipari fejlesztésének számít” – írta a 4iG. Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója a bejelentéssel kapcsolatban azt mondta:

Hosszú távon szeretnénk jelen lenni az országban, a célunk, hogy hozzájáruljunk az ország digitális fejlődéséhez és átalakulásához. Ennek megfelelően a távközlési szolgáltatások mellett informatikai megoldásainkkal is szeretnénk piacra lépni a nyugat-balkáni országban.