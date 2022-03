Az élelmezési válság már elérte a Közel-Keletet

Az arab országokra súlyos élelmiszerválság várhat az ukrajnai háború nyomán, miközben szíriai zsoldosok csatlakoznak a kelet-európai országban dúló harcokhoz – jelentette ki Bária Alamuddín tekintélyes libanoni újságírónő az Arabnews szaúdi hírportálnak adott interjújában. Sok országban már most tüntetések törtek ki.

„Bassár el-Aszad szíriai elnök az országában állomásozó orosz csapatoknak köszönheti hatalmát, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig most benyújtja a számlát” – fogalmazott Alamuddín, idézve a szíriai polgárháborút nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontjának (OSDH) adatait, melyek szerint már csaknem 40 ezer szíriai jelentkezett zsoldosnak.

És nem csak az utcán lézengő munkanélküliekről van szó, Aszad saját különleges egységeiből is jelentkeznek

– mondta el a jelentkező önkéntes harcosokról.

Arra a hírre, hogy az orosz elnökkel szövetséges Ramzan Kadirov csecseneket küldött az ukrajnai háborúba, Alamuddín azt közölte, hogy nemcsak az oroszok oldalán harcolnak csecsenek, hanem Ukrajnába is toboroznak közülük olyanokat, akik szemben állnak Kadirovval és Putyinnal, sokan közülük Szíriában is megfordultak, dzsihádisták, és várnak az alkalomra, hogy bosszút álljanak mind az orosz elnökön, mind Kadirovon.

Ebből akár még a különböző iszlám irányzatok egymás elleni harca is kialakulhat, mindez egy keresztény többségű országban – figyelmeztetett Alamuddín. Felhívta a figyelmet az ENSZ Világélelmezési Programjának (WFP) jelentésére is, amely az ukrajnai háború nyomán kialakuló élelmiszerválság egyik legnagyobb áldozatainak az arab országokat nevezi.

A polgárháború sújtotta Jemen és Szíria lakosai jelentős mértékben támaszkodnak a WFP-re, amely a gabonaszállítmányok legnagyobb részét eddig Ukrajnából szerezte be – mondta, hozzátéve, hogy az így is súlyos gazdasági és pénzügyi válsággal küzdő Libanon a gabonája 80 százalékát ugyancsak Ukrajnából szerzi be.

„Az éhség haragot szül” – fogalmazott Irakra kitérve, emlékeztetve arra, hogy az országban máris több tüntetést tartottak a növekvő élelmiszer- és üzemanyagárak miatt.

Az elmúlt napokban a dráguló élelmiszerek és a növekvő élelmiszerhiány miatt lázadások, tüntetések voltak Irak mellett Jemenben, Szudánban, Tunéziában is.

Bária Alamuddín többszörösen díjazott külpolitikai újságíró-elemző, aki számos ország vezetőjével, köztük Indira Gandhival, Bill Clintonnal, Fidel Castróval és Margaret Thatcherrel is készített interjút, jelenleg pedig az al-Haját című, londoni székhelyű pánarab napilap nemzetközi szakértője.

(MTI)

(Borítókép: Egy szíriai piac 2021. április 12-én. Fotó: Anas Alkharboutli / picture alliance via Getty Images)