A Mol a tavalyi 95 forintról idén 100 forintra emelné a részvényenkénti normál osztalékot. Azonban a részvényesek számára további juttatásként részvényenként 200 forint rendkívüli osztalékot is fizetnének. Többek között erről is dönteniük kell a részvényeseknek a Mol 2022. április 28-án tartandó közgyűlésén. Összesen 300 forinthoz, a keddi 2650 forintos napi záróárfolyamhoz képest 11,32 százaléknyi pénzhez juthatnak hozzá. A hírre a Mol-részvények árfolyama szerdán délelőtt 3-5 százalékos emelkedésben volt.

Kedden este tette közzé a Mol a 2022. április 28-án esedékes közgyűlésének határozati javaslatait. Ebből kiderült, hogy az igazgatóság a részvényesek számára javasolja, hogy a tavalyi 95 forintról 100 forintra növekedjen a részvényenként fizetett osztalék. Mivel a vállalat 2021-ben nagyon jelentős összegű tulajdonosi nyereséget (EBITDA) és szabad cash flow-t ért el, ezért részvényenként további 200 forint rendkívüli osztalék kifizetésére is javaslatot tett. A rendes és a rendkívüli osztalék együttes összege idén tehát 300 forintot tehet ki, ami a keddi 2650 forintos záróárfolyamhoz képest 11,32 százalékot jelent.

A fentiek tükrében érthető, hogy a Mol szerdán délelőtt 3-5 százalékos pluszba került a Budapesti Értéktőzsdén. Az is igaz, hogy a Molnál tapasztalható jó hangulatot egyelőre nem tudják tovább fűteni a nemzetközi piacok, hiszen a szerda délelőtti adatok alapján a legtöbb tőzsdeindex enyhe mínuszban tartózkodott.

Az olajipari szektortársak többsége szintén jól szerepelt szerdán délelőtt: az investing.com adatai szerint szerdán

12.13-kor a holland tőzsdén a Shell 24,95 eurós árfolyamon 3,38 százalék pluszban,

12.35-kor az angol tőzsdén a British Petrol (BP) 3,46 százalékkal emelkedve 384,15 font árfolyamon,

12.17-kor a francia kereskedésben a Total Energies 46,19 eurón plusz 0,45 százalékon,

12.17-kor a lengyel tőzsdén a PKN Orlen 78,25 złotyn, 0,27 százalékkal a keddi záróárfolyama felett,

12.23-kor az osztrák tőzsdén az OMV viszont 42,705 eurón, 1,01 százalékkal a keddi záróárfolyama alatt állt.

Az amerikai tőzsdenyitás előtti kereskedésben a Yahoo Finance adatai alapján az Exxon Mobil 12.23-kor 0,93 százalékkal a keddi záróárfolyama felett, 82,6 dolláron, a Chevron pedig plusz 0,85 százalékkal 165,49 dolláron állt. A Brent olaj árfolyama szerdán 12.33-kor 119,15 dolláros árfolyam mellett már 3,33 százalékos pluszban volt a keddi záróhoz képest.

Ebből is láthatjuk, hogy vélhetően az üzemanyagokra vonatkozó ársapka is okozza, de a rendkívüli osztalék az olajszektor részvényeinek árfolyamváltozásaival összehasonlítva nem igazán mozgatta meg a Mol árfolyamát, hiszen vannak más olajipari papírok is, melyek szerdán délelőtt a Molhoz hasonlóan teljesítettek.

