Alekszej Navalnij korábban közzétett, az orosz elnökhöz közeli oligarchákat tartalmazó listáján szereplő személyeknél hatalmas vagyonokat találtak. Állami vállalatok, kémügynökségek vezetői, miniszterek, politikai tanácsadók és regionális kormányzók is rajta vannak a lajstromon, akiktől már most tetemes mennyiségű vagyont foglaltak le.

Összesen több mint 17 milliárd dollár (nagyjából 5700 milliárd forint) értékű vagyont foglaltak már le orosz oligarcháktól a nyugati szankciók részeként. A tételek között vannak befagyasztott offshore bankszámlák, jachtok, magánrepülőgépek és luxusingatlanok. Ezek összesen 35 oligarchához és orosz tisztviselőhöz köthetők, akik állítólag szoros kapcsolatban állnak Vlagyimir Putyinnal.

A Guardian nemzetközi hírszerző szervekkel együttműködve be is mutatta Oroszország legbefolyásosabb szereplőinek vagyonát, és az kutatásaik eredményeiről folyamatosan beszámolnak a projekt részeként.

Őket a tavaly bebörtönzött ellenzéki vezető, Alekszej Navalnij nevezte meg.

Navalnij szervezete azt kérte a nyugati kormányoktól, hogy a listán szereplő neveket vegyék figyelembe, amikor az orosz szankciókat kivetik. A felsorolásban ott van a leggazdagabb oligarchák közül négy, valamint több állami vállalat és a titkosszolgálatok vezetője, számos miniszter, politikai tanácsadók és regionális kormányzók. A brit parlamentben a liberális képviselő Layla Moran elmondta:

Putyin cimboráit a lehető legszigorúbb szankciókkal kell sújtani. Ha a társai ellen megyünk, azzal ellene is megyünk. Valójában eléggé érdekes helyzetben vagyunk, hiszen ezek az emberek Londont választották [hogy itt tartsák a vagyonukat].

Az eddigi kutatások során bizonyítékokat találtak arra vonatkozóan, hogy a listán szereplő neveknek több mint 145 vagyontárgyhoz van közük: többek között 35 kúriát, 43 lakást és 27 egyéb ingatlant tartalmaz a lista. De van rajta még hét jacht, valamint 11 magánrepülő és helikopter, összesen 2 milliárd dollár értékben, amelyek mindössze hat személy tulajdonában állnak.

Az Egyesült Királyságon kívüli orosz vagyonok között a vizsgálat feltárt 26 olyan elemet, amelyek egyértelműen Oleg Vlagyimirovics Gyeripaszkához kapcsolódnak, aki vélelmezhetően Putyin strómanja, házi iparmágnása. Hozzá köthetően többek között több milliárd dollárnyi részvényt találtak, továbbá egy szállodát az osztrák Alpokban, egy jachtot, luxusingatlanokat Londonban, Párizsban, Washingtonban, New Yorkban, valamint négy villát Szardínián.

A Putyin-közeli külföldi vagyontárgyak között szerepel még egy magánrepülőgép is, amely Igor Suvalovhoz köthető, aki Oroszország korábbi miniszterelnök-helyettese volt, most az állami fejlesztési vállalat elnöke. Suvalov köreihez további három, együttesen mintegy 35 millió dollár értékű luxusingatlan is kapcsolódik, Toscanában, az Egyesült Arab Emírségekben és Dubajban.

Nyikolaj Tokarev, az állami Transznyeft olajvezeték-vállalat elnöke, valamint az elnöki sajtótitkár, Dmitrij Peszkov családjához kötődő ingatlanokat is találtak Oroszországon kívül. Ráadásul az oligarcha a jelek szerint luxusházakkal és villákkal rendelkezik a horvátországi Losinj szigetén, míg Peszkov cége egy drága párizsi lakáshoz köthető.

Főként offshore cégeken keresztül birtokolják ezeket a vagyonelemeket.

Amikor pedig nem külföldi céghálózatok mögé, akkor vagyonkezelő alapokba rejtik el ezeket különböző fedőcégeken keresztül. Az ilyen bonyolult tulajdonviszonyok jelentősen nehezítik a nyomozást. A Navalnij-listán szereplő személyek vagyonának feltárásakor az a fő probléma, hogy papíron sokszor rokonok vagy munkatársak nevén vannak az egyes ingatlanok, cégek vagy hajók és egyéb luxuscikkek.

Az orosz ellenzéki aktivista által összegyűjtött információk nyilvánosan is elérhető adatbázisokból vagy hírszerzési forrásokból származnak, máskor az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciumának (ICIJ) gyűjtéseiben szerepelnek.

Megkeresték az érintett orosz személyeket is. Roman Abramovics, Tokarev, Peszkov és Suvalov még nem válaszoltak, de Gyeripaszka szóvivője azt mondta:

Nem világos, hogy egy ilyen vagyonleltár közzététele hogyan szolgálná a közérdeket. Kivéve persze, ha a „közérdek” alatt azt értjük, hogy a házfoglalókat arra bátorítjuk, hogy elfoglalják a magántulajdont, ahogyan azt Gyeripaszka rokonainak egyik londoni házával tették.

A szóvivő úgy folytatta: az oligarcha összes ingatlanát és vagyontárgyát, amellyel rendelkezik, tisztességes úton szerezte meg. Szerintük ez egy boszorkányüldözés, amelynek az orosz üzletember csak az áldozata, és ennek kizárólag politikai indítékai vannak.

Aliser Uszmanov – szintén szóvivője útján – úgy nyilatkozott: a vagyona az üzleti tevékenységéből, valamit a tőkéje sikeres, néha kockázatos befektetésekből származik. Így jogtalannak tartja, hogy pénzének forrását „átláthatatlannak” minősítették, hiszen becsületes vállalkozó és filantróp.

Hollandiában is foglalják le az orosz vagyonokat

Sigrid Kaag holland pénzügyminiszter az ország parlamentjének küldött levelében arról tájékoztatta a törvényhozókat, hogy a helyi pénzintézetek eddig összesen 392 millió euró (több mint 145 milliárd forint) értékben fagyasztottak be a Kremlhez közel álló, 188 szankcionált orosz személy vagyonából.

Múlt pénteken a Holland Nemzeti Bank (DNB) elnöke bejelentette, hogy további 200 millió euró (közel 74 milliárd forint) értékű orosz vagyont fagyasztottak be. Sigrid Kaag kedden közölte: az összeg azért emelkedett, mert a DNB felhívta a pénzintézetek figyelmét a szankciók helyes alkalmazására.

Gazdasági bűncselekménynek minősül a szankcionált személyekhez köthető vagyon befagyasztásának elmulasztása

– szögezte le levelében a pénzügyminiszter.

Egy holland gazdasági napilap tavalyi számításai szerint 2020-ban az orosz cégek mintegy 90 milliárd eurót fektettek be Hollandiában. Ebből 35 milliárd euró az EU szankciós listáján szereplő személyekhez kötődik: ez 862 személyt és 73 vállalatot jelent.

(Borítókép: Roman Abramovics 2016. április 16-án. Fotó: Paul Gilham / Getty Images)