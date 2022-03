A kormány támogatja a kisbenzinkutakat, de csak két feltétellel

A szerda este megjelent kormányhatározatból kiderül, a kormány literenként 20 forint támogatást nyújt a kisbenzinkutaknak. A határozat alapján a támogatást márciusra, áprilisra és májusra igényelhetik a benzinkutak abban az esetben, ha vállalják, hogy folyamatosan nyitva tartanak és változatlan létszámban foglalkoztatják tovább munkavállalóikat. Az intézkedés így az üzemanyag-ellátás biztonsága mellett a munkahelyek megvédését is garantálja – olvasható a határozatban és az ITM közleményében.

Az ITM hozzáteszi: a benzinkutasok a kérelmet online formában nyújthatják be 2022. március 25-én, pénteken 8 órától az IFKA erre a célra kialakított felületén. A támogatás folyósítása várhatóan a jövő héten elkezdődik, az ellátásbiztonság garantálása érdekében a nyitva tartó benzinkutak előre, egy összegben kapják meg a literenkénti 20 forintos hozzájárulást.

Május 15-ig marad a benzinárstop

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 2021. november 11-én jelentette be, hogy november 15-től három hónapra rögzítik a benzinárakat. Orbán Viktor február 13-án, az évértékelőjében jelentette be, hogy május 15-ig marad a befagyasztott üzemanyagár, ennek értelmében továbbra is legfeljebb 480 forint lehet a benzin és a gázolaj literenkénti ára. A döntés után számos töltőállomás került bajba, így február végén az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is befagyasztották, majd a kormány néhány nappal később újabb intézkedésekről döntött, amelyet a március 10-i Kormányinfón Gulyás Gergely jelentett be. Ennek értelmében

a 7,5 tonna feletti gépjárműveknek, kamionoknak, a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú teherautóknak csak a nagynyomású kútoszlopoknál lehet tankolniuk, ahol piaci ára van a gázolajnak. A mezőgazdasági erőgépek kivételt jelentenek, náluk marad a 480 forintos literenkénti ár.

A kormány 20 forinttal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját.

A kormány utasította a rendőrséget, hogy rémhírterjesztés miatt minden esetben, amikor bűncselekmény valósul meg, indítson eljárást azokkal szemben, akik az ellátás leállásáról közölnek információkat. Azokkal szemben is eljárás indulhat, akik szállításra nem alkalmas tárolókba töltenek benzint.

A Menedzsment Fórum arról is írt, hogy csütörtökön tiltakozást tartanak a benzinkutasok: a mintegy 350 kis benzinkutat tömörítő FBSZ március 24-én délre hirdette a megmozdulást a Mol székháza elé.

(Borítókép: Gorondy-Novák Edit / Index)