Indul az első okosügyfélszolgálat az MVM Nextnél

A közműszolgáltatások mellett digitális ügyintézési lehetőségekre, és a cégcsoport legtöbb szolgáltatásával, többek között a megújuló energiával, környezettudatos megoldásokkal kapcsolatos tanácsadásra is lehetőségük lesz az ügyfeleknek.

A közműszolgáltatások esetében az ellátásbiztonsági kérdések mellett napjainkban egyre nagyobb szerepe van az ügyfélkapcsolatoknak, ezért örömteli látni, hogy az ország harmadik legnagyobb vállalata milyen innovatív digitális megoldásokkal, illetve a fenntarthatóságot és az energiahatékonyságot elősegítő tanácsadási lehetőségekkel várja ügyfeleit – mondta Mager Andrea nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. Fiumei úti megújított ügyfélszolgálati irodája átadásakor. Hozzátette: a kormányzat is fontosnak tartja, hogy minél szélesebb körben elterjedjen a környezettudatos szemléletmód, ebben segít az MVM tanácsadó irodája is.

„Bízunk benne, hogy sikerült úgy átalakítani a legforgalmasabb irodánkat, hogy az ügyfélszolgálatról nem akarnak elmenekülni az emberek” – mondta Czepek Gábor, az MVM-csoport elnök-vezérigazgatója. A megújult ügyfélszolgálat többek között elkülönülő ügyfélváróval, gyereksarokkal, wifivel és mobiltelefontöltési lehetőséggel igyekszik kényelmesebbé tenni az ügyintézést, és lehetőséget ad a videochat szolgáltatás kipróbálására is. Hozzátette: az Otthon Pont iroda kialakításakor szem előtt tartották azt is, hogy az egyetemes közműszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyintézés mellett az ügyfelek otthonaikban felmerülő egyéb igényeikre is megoldásokat kaphassanak. Egyebek között megismerhetik a társaság napelemrendszereit, elektromos járműtöltési lehetőségeit, és biztosításait.