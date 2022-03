Az EU drasztikusat lépett: megálljt parancsol az amerikai technológiai óriásoknak

Az Európai Unió hatalmas pénzbírságot helyezett kilátásba a nagy techcégekkel szemben: jogsértés esetén ez akár éves bevételük tíz százalékára is rúghat. Ezzel akarják megtörni a nagy amerikai technológiai vállalatok egyeduralmát, egyúttal azt is remélve, hogy teret nyerhetnek a kisebb szereplők, és az európai cégek is könnyebben labdába tudnak majd rúgni – írja a Marketwatch.