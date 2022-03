Ismét csökkent Magyarországon az üdítők cukor- és kalóriatartalma

Tavaly tovább csökkent a magyarországi üdítőitalok és gyümölcslevek átlagos cukor- és kalóriatartalma, az értékek így jelenleg 45 százalékkal alacsonyabbak, mint 2010-ben – tájékoztatta az MTI-t a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség (MAGYÜSZ).

A szervezet közleményében kiemelte, hogy a magyarországi élelmiszergyártó ágazatok közül eddig elsőként és ez idáig egyedüliként a MAGYÜSZ fogadott el cukor- és kalóriacsökkentési programot.

Mint írják, összességében 43 százalékkal lett kevesebb a szövetség tagjai által gyártott és forgalmazott üdítőitalok száz milliliterre vetített átlagos cukor- és kalóriatartalma 2020 végéig, a vállalási időszak lezárulásáig.

Azt is közölték, hogy a szövetséget alkotó vállalatok a vállalási időszak vége után is folytatták az üdítőitalok megújítását, innovatív termékeket vezettek be, és bővítették kínálatukban az alacsony kalóriatartalmú és kalóriamentes termékek arányát.