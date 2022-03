Negyedével is drágulhat a taxizás a fővárosban

Komoly átalakításokra számíthatnak a taxisok, a tarifaemelés mellett szolgáltatási és adminisztrációs fejlesztések is várhatók, de olyan ellenőrzéseket is szorgalmazna az érdekképviselet, melyekkel valódi lehetőség nyílna az illegális személyszállítók kiszűrésére.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hónapok óta zajlanak a tárgyalások a Fővárosi Önkormányzat és az Országos Taxis Szövetség között. Az egyeztetések egyik sarkalatos pontja a tarifaemelés mértéke, amiről most az érdekképviselet elnöke úgy nyilatkozott, hogy bár pontos számokat csak az utolsó körös egyeztetés után, vélhetően április elején tud majd közölni,

de várhatóan 23-24 százalék körüli drágulás várható a viteldíjban.

Metál Zoltán az InfoRádiónak beszélt arról is, hogy a tarifaemelés mellett bizonyos szolgáltatási és adminisztrációs problémákra is megoldást kell találni, ezeket közösen kezdeményezik majd a kormánynál, de olyan ellenőrzéseket is szorgalmaznának a jövőben, amelyek ténylegesen hatósági jogkörrel zárulnak, így ugyanis Budapesten valódi lehetőség nyílna az illegális személyszállítók kiszűrésére.

Az érdekképviseleti vezető arra is emlékeztetett, hogy jelenleg moratórium van érvényben, a kormány 10 évről 12 évre engedélyezte a járművek életkorát, de a jelenlegi gazdasági helyzetben szinte lehetetlenség autót cserélni.

„20-25 százalékkal drágábbak már a használt és új autók, ráadásul az utóbbiakat másfél-két évre ígérik az autógyárak, tehát egy olyan pillanatban kellene most autót cserélni, amikor mindenki keze meg van kötve” – fogalmazott az Országos Taxis Szövetség elnöke.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)