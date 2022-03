Életbe lépett a nyári menetrend a budapesti reptéren

Elindult a 2022-es nyári menetrend a Budapest Airportnál, a repülőtérről 122 város érhető el 34 légitársaság segítségével. A Budapest Airport közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról is beszámolt, hogy a SunExpress jóvoltából már Izmirbe is szabad az út.

A Wizz Air elérhetővé tette Moldova fővárosát, júniustól pedig közvetlenül utazhattok New Yorkba a LOT-tal, de elérhető lesz Stockholm, a szardíniai Alghero, Burgasz és Varsó is, valamint több légitársaság megnövelte a heti járatszámokat is