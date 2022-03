Magyar Levente: Feltett szándékunk folytatni a vajdasági gazdaságfejlesztési programot

A magyar kormány támogatásával a vajdasági magyar közösség teljesen új helyzetbe került, és a magyar kormány feltett szándéka, hogy folytassa ezt a programot, ehhez pedig arra van szükség, hogy a kormány április 3-án megkapja a bizalmat a folytatáshoz – hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szabadkán.

Az államtitkár hozzátette: a vajdasági gazdaságfejlesztési program során 2016 óta több mint 14 ezer pályázót támogattak a Vajdaságban, többségüket a mezőgazdaság, de az ipar és az információs technológia területén is.

Több mint 120 milliárd forintnyi beruházás valósult meg hat év alatt.

Magyar Levente kiemelte: ha április 3-án az Orbán Viktor vezette kormány ismét bizalmat kap, akkor a vajdasági gazdaságfejlesztési program is folytatódik és bővül majd. A cél az, hogy erősödjék és mélyüljön a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolat, ezáltal pedig kiszélesedjék a vajdasági magyarság mozgástere is.

A szerb–magyar kapcsolat jövője dől el a választás után

Amennyiben marad a magyar kormány, és a szerb állampolgárok is úgy döntenek, hogy a mostani szerb kormány folytassa a munkáját április 3-a után is, akkor a vajdasági magyarságra, de Szerbia és Magyarország kapcsolatára is további felívelés vár – húzta alá az államtitkár.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke rámutatott, hogy a vajdasági gazdaságfejlesztési program megteremtette a lehetőséget arra, hogy az emberek magyarként boldoguljanak a szülőföldjükön. A vajdasági magyarság nem zárkózott be, hanem úgy teremtette meg a saját világát, hogy közben együttműködött a többségi nemzettel is.

A legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke emellett reményének és bizakodásának adott hangot, hogy az április 3-i szerbiai és magyarországi választásokat követően is folytatódik a jó kapcsolat Szerbia és Magyarország, illetve a vajdasági magyarság és az anyaország között.

A vajdasági gazdaságfejlesztési program első, 2016–2018-as szakaszára Budapest kezdetben ötvenmilliárd forintot szánt,

később azonban növelték a keretösszeget.

Az említett programban a legnagyobb hangsúlyt a mezőgazdaságra, az idegenforgalomra, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztésére helyezték, a cél a fiatalok külföldre vándorlásának megállítása, valamint a folyamat visszafordítása volt.

A gazdaságfejlesztési program második szakasza 2019-ben indult. A cél az, hogy az emberek a szülőföldjükön boldoguljanak, és csökkenjen az elvándorlás, közölte az MTI.