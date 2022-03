Egy hónapja nem volt ilyen erős a forint

Kedden három hét után ültek asztalhoz Ukrajna és Oroszország képviselői egy béketárgyalásra, a fejleményekre pedig nagyot erősödött a forint az euróhoz és a dollárhoz képest is, míg az olaj jóval olcsóbbá vált.

Három hét után ültek asztalhoz Ukrajna és Oroszország képviselői Isztambulban, hogy megpróbáljanak érdemben tárgyalni a harcok befejezéséről vagy egy esetleges tűzszünetről.

Kedden 15.37-kor a forint az euróhoz képest a 367,9 forintos árfolyamhoz erősödött vissza.

Ilyen erős forintárfolyamra február vége óta nem volt példa.

Ha tartósan e szint környékén tudna ragadni a forint, akkor végre áprilistól valamelyest enyhülhetne az árakba tovagyűrűző gyenge forintárfolyam inflációs hatása is. A hétfői záróárfolyamhoz képest ez több mint 1,5–1,7 százalékos elmozdulás.

A forint a dollárhoz képest ennél is nagyobbat erősödött: kedden 15.53-kor 330,8 forint környékén tartózkodott, a hétfői záróhoz képest ez 3,15 százalékos erősödést jelent.

Kedden 15.57-kor az WTI-olaj hordónkénti árfolyama is 100,97 dolláron állt (napközben a 98,54 dolláros árfolyamot is elérte). A Brent hordónként 107,55 dollárba került (napközben még a 104,87 dollárt is érintette).

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, keddi percről percre frissülő hírfolyamunkat itt találja.

