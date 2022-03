A nézőknek úgy tűnhetett, hogy Jim Cramer, a CNBC világszerte híres kommentátora pénteken diadalittas hangulatban volt. Arról beszélt, hogy hatszáz vállalat részvényét vezették be a tőzsdére az elmúlt 18 hónapban, de csak hét olyan van közülük, amelynek jelenleg kilenc dollárnál magasabb az árfolyama. Érvelése szerint most olyan medvepiacot tapasztalhatunk, amilyen 2001-ben is volt, sőt, szerinte most sokkal alacsonyabbak az árfolyamok, mint akkoriban – írta meg a Marketwatch.

Meglátása szerint

a tíz dollár alatti árfolyamú részvények hátterében sok olyan céget is találhatunk, amelyek valójában pozitív vállalati eredménnyel rendelkeznek,

azaz egy részük valójában már a nyereségtermelés szakaszában van.

Ehhez érdemes azt is tudni, hogy a vállalatok az életciklusuk kezdetekor jellemzően nem termelnek profitot, sokkal inkább veszteséggel működnek. Természetesen nem a megalapításuk után néhány évvel vezetik be ezek részvényeit a tőzsdére, hanem jellemzően nyolc–tizenöt évvel az elindításukat követően. Ennek ellenére a legtöbb cég esetében még ez is bőven a kezdeti stádium részét képezi, így ha már ekkor is profitábilis, az nagy szónak számít.

Jim Cramer szerint most nagyon furcsa piacon vagyunk: ez egy medvepiac, de eddig mégsem nevezte senki annak. Medvepiac alatt az eső részvényárfolyamokkal sújtott részvénypiacokat értjük, általánosságban azt a helyzetet nevezzük így, ahol az árak a legutóbbi csúcshoz képest legalább húsz százalékot estek.

2021-ben és 2022-ben a kisebb cégek részvényeit tartalmazó Russel 2000-index, majd a technológia-túlsúlyos Nasdaq Composite-index esetében alakult ki ilyen. Az S&P 500 eddig nem esett akkorát, hogy abban is medvepiacot tudjunk felfedezni. A nagy hírt az jelenti, hogy Cramer pénteken amellett tette le a voksát, hogy elérkezett a medvepiac vége.

Jim Cramer a tíz dollár alatti részvényárfolyamok példáját említette. Ide jellemzően olyan vállalatok részvényei tartoznak, amelyeket eredetileg gyakorlatilag üres vállalatokként hoztak létre kifejezetten azzal az előre meghatározott céllal, hogy egy működő céget vásároljanak fel, és azt ilyen módon tőzsdére vigyék. Ezeket a köztudatban a specialitásuk miatt úgynevezett SPAC gyűjtőnéven emlegetik.

A Tuttle Capital Management szerint 2021-ben 613 SPAC tőzsdei bevezetése, azaz angolul IPO-ja történt meg, a 2022. év eddig eltelt majdnem három hónapjában pedig további 52 zajlott le. A TCM szerint az olyan SPAC-vállalatok, amelyek találtak felvásárlási célpontot, és meg is történt az egyesülésük, azóta átlagosan 33,7 százalékos árfolyamveszteséget voltak kénytelenek elszenvedni.

(Borítókép: Jim Cramer. Fotó: Noam Galai / Getty Images)