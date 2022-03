Magyar borok: íme, az ok, amiért a Lidl az élvonalba került

A Lidl újabb csúcsot döntött a borértékesítésben: 2021-ben 30,1 millió palack bort adott el itthon és a külpiacokon, amely a 2014-es mennyiség mintegy ötszöröse. Ezzel az áruházlánc nemcsak tovább erősítette vezető borexportőri pozícióját, hanem a hazai piacon is bővülni tudott egy nehéznek mondható évben. Ha csak a magyar borokat vesszük tekintetbe: a Lidl-áruházak polcairól 14,5 millió palack fogyott, ami 10 százalékkal magasabb mennyiség 2020-hoz képest.

A sikert megalapozta, hogy a diszkontlánc kifejezett célja, hogy támogassa és helyzetbe hozza a magyar borászatokat, pincészeteket, nemcsak azáltal, hogy termékeiket népszerűsíti és értékesíti, hanem azzal, hogy oda is eljuttatja a hazai nedűket, ahol korábban ismeretlenek voltak.

Széles körű kínálat: mindenki kaphat egy esélyt

A Lidl Magyarország büszke arra, hogy kiváló minőségű, elérhető árú borkínálattal rendelkezik, és folyamatosan bővíti a magyar borászatoktól származó tételeit – fogalmazott lapunknak Tőzsér Judit vállalati kommunikációs vezető. Így az áruházlánc kínálatában neves hazai, de kisebb családi és kézműves pincészetek borai is megtalálhatóak. Ez köszönhető annak is, hogy a vállalat az évek során olyan rendszert épített ki, ahol a megbízható háttérrel rendelkező kisebb beszállítóknak is valós esélye van arra, hogy kis árumennyiséggel is megjelenjenek az áruházlánc időszakos kínálatában, ami a borok estében ma már rutinszerűen működik.

Az áruházlánc 2013-ban indította útjára a „Lidl a magyar beszállítókért” programot, amelynek részeként 2014-ben hívta életre a Lidl Wine Expo Hungaryt, kimondottan a magyar borok népszerűsítésére fókuszálva. Ennek köszönhetően a vásárlók immár mind a 7 hazai borrégió 22 borvidékének italaiból válogathatnak az állandó és időszakos kínálatában. A vállalat kiemelten fontosnak tartja a hazai beszállítóktól származó szortiment folyamatos bővítését, ezért a borválaszték évente többször megújul, ilyen esetben pedig a szezon újdonságai, az új trendeknek megfelelő borok kerülnek a polcokra. A borok sokszínűsége, sokfélesége eredményeként a borfogyasztás széles célcsoportok számára vonzó, mindenki megtalálja az alkalomhoz és ízléséhez illőt. A vállalat minden árkategóriában változatos borkínálatot biztosít vásárlói számára – emelte ki a kommunikációs vezető.

Minőségi szűrők: mélyreható figyelem a kezdetektől

Minden egyes bornak, amely a polcokra kerül, stílusában és árkategóriájában kiválónak kell lennie. Ennek érdekében a Lidl szakemberei az üzletekbe érkező borokat több ezer különböző hazai és nemzetközi bor közül választják ki. A kiválasztás folyamata alapos, hiszen biztosnak kell lenni, hogy az adott kategória remek tételei kerülnek a vásárlókhoz. Első lépésként a szakemberek stílusukban és árkategóriájukban hasonló borok közül választják ki a kiváló minőséget képviselő palackokat. Vizsgálják a borok stílusát, ízvilágát, és keresik azokat, amelyek leginkább magukon hordozzák a fajta és a termőhely jegyeit is.

Ez után a kiválasztott borok újabb kóstoláson esnek át, ahol visszaellenőrzik, hogy minden tétel megfelel-e a kritériumoknak. Végül egy rövid leírás is készül a borok ízvilágáról. Ezek a lépések segítenek abban, hogy különböző kategóriákban nagyszerű minőségű palackok kerüljenek a Lidl polcaira – hívta fel a figyelmet Tőzsér.

A fogyasztók is jobban megválogatják, mit vesznek meg

Évről évre folyamatosan nő a bor iránt érdeklődők aránya. A magyar borkultúra fejlődésében jelentős szerepe van annak, hogy a minőségi borok a szaküzletek mellett a kiskereskedelmi láncok polcain is megjelentek. Ezzel együtt zajlik egy edukációs folyamat is, amelyben a Lidl Magyarország igyekszik az élen járni.

Stagnál az árérzékeny fogyasztói kategóriát választók köre, viszont pár éve megfigyelhető a magasabban jegyzett, ismertebb borászatok irányába történő elmozdulás, amit mi sem mutat jobban, mint hogy a vásárlók gyakrabban választják a magasabb minőségű, kiváló ár-érték arányú borokat a Lidl polcairól – vázolta a helyzetet a kommunikációs vezető. A hazai neves borászatok tételeihez is kedvező áron hozzá lehet jutni, és nem kell sokkal mélyebben a pénztárcába nyúlni ahhoz, hogy egy-egy többszörösen díjazott kiváló bort kóstolhassunk.

E téren már a Lidl is szemrevaló palettával rendelkezik. A 2020-as Vinagora Nemzetközi Borversenyen 15 ország 775 bora közül három aranyérmet kaptak a Lidl magyar borai, nevezetesen a Villányi Cabernet Sauvignon, a Villányi Cabernet Franc és a Bock Cultus Cuvée. Ezek az alacsonyabb árkategóriás borok – amelyből kettő saját házasítás – kizárólag a Lidl üzleteiben érhetőek el.

Ugyanezen a versenyen a Champion kategória fődíjával jutalmazták a Pannon Imperial Extra Dry pezsgőt.

A sorozat pedig 2021-ben is folytatódott: a nemzetközi Berliner Wein Trophy borversenyen a Lidl saját márkás, 5 Puttonyos Tokaji Aszú és az Ausztrál Chardonay borait aranyéremmel jutalmazták.

(Borítókép: Hordók az Év Pincészete 2019 díjjal kitüntetett Günzer Tamás a villányi pincészetében 2019. október 9-én. Fotó: Sóki Tamás / MTI)