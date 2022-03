A Budapest Bank és az MKB Bank március 31-én egyesül. Az egyesülést követően az MKB Bank Nyrt. nevét viszik tovább, és a Budapest Bank ügyfelei ezután az MKB Bank ügyfeleivé válnak. A fúzió egy hosszú folyamat egyik legjelentősebb pontja, hiszen a két pénzintézet a mostani összeolvadást követően legkésőbb 2023 májusáig a Takarék Csoporttal is fuzionál. 2023-ig együttesen Magyarország második legnagyobb bankjává válnak. Az egységes pénzintézet neve a tervek szerint 2023. év elején derül majd ki.

Az egyesült MKB Bank 66 városban, összesen 143 bankfiókkal és 184 darab ATM-mel van jelen. Április 1-től a lakossági és a vállalati ügyfelek a betéti kártyájukkal országosan közel 1100 helyszínen, az egyesült MKB Bank mellett a Takarékbank ATM-jeiből is vehetnek fel készpénzt a saját banki ATM készpénzfelvételi díjjal megegyező díjért.

A korábbi Budapest Bank fiókok arculata is megváltozik, és részben vagy egészben a jogutód MKB Bank logójával és egyéb arculati elemeivel működnek tovább. Április 4-től a Budapest Bank 14 korábbi fiókjánál lesz látható nagyobb imázsváltás. Valamennyi korábban megszokott kommunikációs csatornán – internetbankon, mobilappon, számlakivonaton, postai vagy elektronikus levélben – is majd az MKB Bank saját adataival és logójával találkozhatnak az ügyfelek. Kidolgozás alatt áll a Budapest Bankból, az MKB Bankból, illetve a jövő évben csatlakozó Takarék Csoportból létrejövő nagybank márkája, amelynek bevezetése a tervek szerint 2023-ban valósul meg.

Erős évet tudhatnak maguk mögött

A Budapest Bank sikeres évet tudhat maga mögött, hiszen 2021-ben 6,2 milliárd forint teljes átfogó eredményt és 13,8 milliárd forint konszolidált, adózás előtti eredményt ért el. Az MKB Csoportnak is nagyon jó éve volt: a 2021. évet 77,7 milliárd forint korrigált adózott eredménnyel zárta.

Az informatikai rendszerek hétvégi átállítása miatt 2022. április 2-án és 3-án a Budapest Bank és az MKB Bank elektronikus csatornáinak többsége, így az internetbank, a mobilapplikáció és az üzleti terminál sem lesznek elérhetőek.

A bankkártyák azonban ezeken a napokon is használhatóak lesznek, ezért például a POS terminálokon történő vásárlásnak és az ATM-es készpénzfelvételnek sem lesz akadálya.

Bankszünnap miatt április 4-én, hétfőn zárva lesznek az egyesített MKB Bank fiókjai. A zárvatartás az eddigi Budapest Bank és MKB Bank fiókokra egyaránt vonatkozik.

A három tagbankkal rendelkező Magyar Bankholding csoport a hazai pénzügyi szektorban rendkívül stabil, erős és meghatározó szereplő. Jelenleg is Magyarország második legnagyobb bankcsoportja mérlegfőösszeg szerint, ezen felül a legnagyobb fiók- és ATM hálózattal is rendelkezik. Számos területen piacvezető, így a vállalati ügyfelek és a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelezésében, valamint a lízing piacon. A bruttó hazai össztermék 4 százalékát adó agrárágazatot kiszolgáló üzletág szintén az elsőszámú piaci szereplő, és a csoport erős pozícióval rendelkezik a privátbanki piacon is.

(Borítókép: Az MKB Bank márvány cégtáblája a központi székháza kovácsoltvas bejárati kapuja mellett a főváros V. kerületében, a Váci utca 38-ban 2016. január 27-én. Fotó: Jászai Csaba / MTI)