Még ki sem lábaltunk a koronavírusból, Vlagyimir Putyin orosz elnök inváziója még komolyabb prés alá helyezte egész Európa gazdaságát. Spanyolországban az infláció márciusban közel 10 százalékra emelkedett az orosz energiakitettség miatt, de Németország is a nyomába eredt. Minden európai állampolgárnak együttesen kell viselnie a terheket.

A számok jól mutatják, hogy Európa mekkora gazdasági nyomás alatt van. A növekvő infláció már most is komoly aggodalmakat okoz az európai fogyasztók számára, és a pénz értéktelenedése csökkenti a keresletet is. Az orosz–ukrán válság okozta gazdasági károk Európában mindenhol egyre súlyosbodnak. Mivel az infláció folyamatosan emelkedik, továbbá Németország nagyon kitett az orosz energiahordozóknak, a gazdasági megtorpanást már minden európai ember megérzi.

A fűtési és villamosenergia-költségek, valamint a magasabb üzemanyagárak együttesen 230 milliárd euróval (közel 85 ezer milliárd forint) növelik meg a háztartások terheit.

Ez a szám egyébként februárban még csak 100 milliárd euró volt – derült ki a Bloomberg elemzéséből. Csak az üzemanyagárak közel 100 milliárd euróval dobják meg a háztartások költségeit. A jövőben az energiaköltségek és az élelmiszerárak növekedése valószínűleg még komolyabb inflációs hatást okoz.

A csütörtöki adatok szerint az infláció márciusban új csúcsot ért el: Franciaországban 5,1 százalék, Olaszországban 7 százalék, Németországban 7,6 százalék körüli, Spanyolországban pedig már 10 százalék. 41 előrejelzés mediánja szerint 6,7 százalékra gyorsul az euróövezeti inflációja, ami újabb rekordot jelent.

A szerdán közzétett németországi adatok szerint a mostani infláció a legmagasabb érték az 1990-es évek elején történt német újraegyesítést követően – egy kormányzati tanácsadó arra figyelmeztetett, hogy két számjegyű számok is várhatók.

Legrosszabbul az alacsony jövedelműeket érinti a drágulás, hiszen ők kisebb valószínűséggel tudtak pénzt félretenni. A világjárvány alatt felhalmozott megtakarítások segíthetnek mérsékelni a háztartások gondjait, de sokakat így is keményen sújt az infláció – áll az elemzésben.

A megtakarítások Európában közel 400 milliárd euróra rúgtak korábban, elemzők szerint azonban ez az elmúlt hónapban 330 milliárd euróra csökkent – a tartalékok azonban nem mindenkin tudnak segíteni. Az ukrajnai háború okozta többlet-energiaköltségek a legjelentősebb része annak a halmozott terhelésnek, amelyet a fogyasztói árak emelkedése a háztartásokra mér.

Ezt még tetézi, hogy szerdán az orosz gázellátás esetleges leállításának a lehetősége is felmerült. Ez már arra késztette a német kormányt, hogy közbelépjen, és megpróbáljon elkerülni egy komoly energiaválságot.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérjük, pénteki percről percre frissülő hírfolyamunkat itt olvashatja.

(Borítókép: Az emberek sétálnak a bevásárlóutcán Stralsund központjában 2021. december 3-án. Fotó: Stefan Sauer / picture alliance / Getty Images)