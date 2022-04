A legrosszabb forgatókönyv: óriási infláció, gazdasági visszaesés, nagy munkanélküliség

A Brevan Howard hedge fund szerint a világszerte magas infláció még a jelenleginél is jobban elhatalmasodhat, és az 1970-es évekhez hasonló inflációs spirál jöhet létre, mely végül gazdasági visszaeséshez és világszerte magas munkanélküliségi rátához vezethet.

Biztosan idehaza is vannak néhányan, akik emlékezhetnek arra, hogy az 1970-es években világszerte óriási volt az infláció, viszont Magyarországon a szocialista berendezkedés miatt ez nem volt annyira érezhető, mivel itthon a különböző termékekre és szolgáltatásokra árszabályozás volt érvényben. Azonban azokban az országokban, ahol a vállalatok között nagy verseny bontakozott ki, elszabadult az infláció. Az elszálló árak következtében pedig gazdasági visszaesés (recesszió) és hatalmas munkanélküliség alakult ki például az Amerikai Egyesült Államokban is. A KGST-országokat ez akkoriban kevésbé érintette, most viszont gyakorlatilag teljesen ki vagyunk téve a világpiaci folyamatoknak.

A nagy infláció, a feszes munkaerőpiac és az inflációs várakozások bizonytalanságának kombinációja egy, az 1970-es években is tapasztalt ár-bér spirál lehetőségét vetíti előre, melyet a Volcker-korszakban nagyon költséges volt megállítani

– írta a Bloomberg a Brevan Howard hedge fundra hivatkozva.

A Brevan Howard egy 19 milliárd dolláros vagyont kezelő hedge fund, mely az 1970-es évekbeli nagy inflációs időszakra hivatkozott. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve akkori elnöke, Paul Volcker 1979. október végén bemutatta a radikális, úgynevezett „szombati különleges ajánlatot”, mellyel szigorította a Fed monetáris politikáját. Volcker lépése gazdasági visszaeséshez és magas munkanélküliségi rátához vezetett. Ez volt az ára az inflációs spirál letörésének, melyet végül ezzel a módszerrel sikerült megvalósítaniuk.

Az amerikai monetáris politika hagyományos megközelítése szerint 4 és 6 százalék közötti alapkamat számít általánosnak, ettől pedig jelenleg nagyon messze vagyunk. Mindkettő kockázatos eszköz, így a részvénypiac és a kötvénypiac is jellemzően rosszul teljesít a jelenlegihez hasonló környezetben.

Korábban már Luke Ellis, a Man Group vezérigazgatója és Henry Kaufman, a Henry Kaufman & Company elnöke is figyelmeztettek az inflációs spirál kockázatára, de azt is megkérdőjelezték, hogy a Fed vajon mindent meg fog-e tenni annak megakadályozására.

Az oroszok elleni szankciókkal kapcsolatban a Brevan Howard kiemelte:

Vannak hasonlóságok az OPEC 1973-as olajembargójával és az 1979-es iráni forradalmat követő második olajválsággal. A jelentősebb központi bankok pedig nehéz feladat előtt állnak.

(Borítókép: Vásárló a bezárt British Home Stores [BHS] áruház mellett a glasgow-i Sauchiehall Streeten 2022. február 12-én. Fotó: Emily Macinnes / Bloomberg / Getty Images)