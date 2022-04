A Csalagútban lerobbant vonat súlyosbította a közlekedési káoszt

Egyre hosszabb ideig tart az út a Európa és Nagy-Britannia között, közúton és a vonaton is több órás várakozásra kényszerültek az utazók és a fuvarozók is.

Tovább fokozódott a közlekedési káosz Nagy-Britannia és a kontinens között, miután hétfőre virradóra meghibásodott egy tehervonat a Csalagútban, és a helyszíni javítás idejére kiesett az egyik vágány – írta a The Guardian. Ez újabb több órás várakozásra kényszerítette azokat, akik a tenger alatt próbáltak átkelni a a kontinensre a csatornán. Márpedig ilyenekből egyre több volt, miután a PO Ferry komptársaság két hete váratlanul a szolgáltatása korlátozását, és 800 ember kirúgását jelentette be, majd az egyik nagyobb hajója meghibásodása és forgalomból való kiesése miatt a hétvégére túlterhelődött a megmaradt kompforgalom, és hatalmas dugó alakult ki Dovernél. Ehhez persze az is kellett, hogy több szerencsétlen tényező is összeérjen a hétvégén: egyrészt az időjárás sem kedvezett a tengeri utazásnak, másrészt miután két évi covid-lezárás után végre korlátozás nélkül utazhatnak a britek, sokan tervezték a húsvéti iskolai szünetet külföldön eltölteni. A többórás várakozás egy részét az átkelésre várakozó kamionok ismét az M2-esen parkolva töltötték a hétvégén, a brexit-protokoll szerint.

Sokan épp ezért választották volna hétfőn az Eurotunnelt, azonban a tehervonat meghibásodása miatt a brit oldalon 3-4, míg Calais-nál egy órát kellett várniuk az átkelésre. Az Eurotunnel hétfő késő délutánra ígérte a forgalom helyreállítását, addig csökkentett kapacitással üzemelt.