Folytatódik a termelés Bige László Nitrogénművében

A Nitrogénműveknél az orosz-ukrán háború által okozott rendkívüli helyzetre hivatkozva állították le a termelést március elején.

Közleményükben hétfőn jelentették be a termelés újraindítását. „Az újraindítás a tapasztalt kollégáinknak köszönhetően sikeres volt és a mai naptól 4400 tonna késztermék kerül le a szalagokról Pétfürdőn naponta, ugyanakkor a nyári szezon rendkívüli kihívások elé állítja az iparágat, a várhatóan magas szinten maradó energiaárak miatt" – nyilatkozta Fábry Eszter, a vállalat vezérigazgatója.

Közölték azt is, hogy az értékesítés egyes termékek esetében folyamatos maradt márciusban is, az újonnan jelentkező igényeket viszont már csak a termelés újraindításával tudja kiszolgálni a társaság. Jelezték továbbá, hogy a még a műtrágyázási szezon végén is erőteljes exportkereslet tapasztalható.

A közleményben ezenfelül azt írták: a vállalat vezetése bízik benne, hogy a hazai mezőgazdaságban hiányzó, utolsó pillanatra halasztott beszerzések is megjelennek a piacon, Európa más országaihoz hasonlóan, és Magyarország idei mezőgazdasági teljesítménye nem marad el a megszokottól.

A Nitrogénművek továbbra is szorosan nyomon követi a rendkívül volatilis piaci környezetet, elsősorban a mezőgazdaságnak szükséges tápanyagellátás fenntartásának érdekében, de kényszer esetén készen állva a termelés újbóli csökkentésére vagy teljes leállítására – áll a Nitrogénművek közleményében.