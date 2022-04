Szlovákia hajlandó rubelben fizetni az orosz gázért

Nem szabad elzárniuk a gázt. Ezért azt mondom: ha a feltétel az, hogy rubelben fizessünk, akkor rubelben fogunk fizetni, még akkor is, ha másoknak ez túl gyakorlatias álláspontnak tűnik

– mondta Richard Sulík a szlovák RTVS közszolgálati televíziónak.

Korábban Németország és Franciaország is kijelentette, hogy nem akarnak az orosz gázért orosz rubelben fizetni. Ehhez képest az első fecske lehet Szlovákia, aki eltér az uniós állásponttól. Márciusban még Szlovákia is euróban fizette ki a gázszámlát, de a május 20-án esedékes számlát már orosz rubelben is kiegyenlíthetik, ha ehhez Moszkva továbbra is ragaszkodik.

A szlovák gazdasági miniszter kifejtette, hogy az Oroszország által elvárt rubelben történő fizetési feltétel szerződésszegésnek is minősíthető, de Szlovákia nem mondhat le az orosz gázról. Azt is elmondta, hogy

Szlovákia gázimportjának 85 százaléka Oroszországból érkezik. Hozzátette, hogy azon dolgoznak, hogy csökkentsék az orosz energiától való függőségük mértékét, azonban a műszaki feltételek megteremtése még évekbe telhet.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken kijelentette, hogy a megrendelő országok felé akkor sem állítják le az orosz gáz szállítását, ha az adott ország április 1-jéig nem jelenti be, hogy rubelben is hajlandó lenne fizetni az orosz gázért.

(Borítókép: Richard Sulík 2021. június 21-én. Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto / Getty Images)